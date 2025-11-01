Tras la salida de Guillermo Francos, renunció Lisandro Catalán como ministro del Interior

Había asumido hace un mes y medio. El anuncio se dio en medio de la reestructuración del Gabinete impulsada por el presidente Javier Milei.

Lisandro Catalán presentó su renuncia al cargo de Ministro del Interior, luego de la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y la asunción de Manuel Adorni en su lugar.

Lo hizo este jueves por la noche a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en el que agradeció al presidente Javier Milei por la confianza depositada en su persona.

“Señor presidente de la Nación. Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción” , escribió en el comunicado.

Y agregó: “Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mí para iniciar una etapa de diálogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina".

El anuncio llegó apenas horas después de la confirmación de la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete. La renuncia de Catalán se da menos de dos meses después de su designación al frente de la cartera, formalizada mediante el Decreto 672/2025 publicado en el Boletín Oficial.

Manuel Adorni (1)

Cómo fue la salida de Guillermo Francos

Francos explicó que tomó esta decisión para que el Presidente "pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre".

El ahora exfuncionario expresó: "Le agradezco profundamente la oportunidad de servir con lealtad y patriotismo a nuestro país y a su gobierno".

Francos también destacó lo que llamó una "extraña coincidencia" en su gestión: "Mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos".

guillermo francos

Añadió: "Ha sido para mi un honor ser parte de un proyecto transformador que tiene por objeto encaminar a nuestro país en una senda de libertad y progreso. Sepa que, como hasta hoy, siempre podrá contar conmigo".

Desde la Oficina del Presidente, confirmaron que se aceptó la dimisión a la jefatura de Gabinete de Francos. En un apartado se destacó: "El Presidente Javier G. Milei le agradece por su servicio a la Patria en estos últimos dos años de profundas reformas que requirieron un continuo diálogo con las distintas fuerzas políticas, que resultaron en la aprobación de la Ley Bases, de la Ley Antimafias y del Juicio en Ausencia, entre otras. El Dr. Guillermo Francos ha sido fundamental en esta primera etapa del Gobierno para avanzar en todas las reformas que se han llevado adelante en estos dos años y la Nación estará siempre en deuda con él.