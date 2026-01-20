¿Tiembla Wanda Nara? Quién es la figura que será embajadora de una icónica marca en Argentina

Una reconocida figura del ambiente mediático será la imagen de una reconocida marca extranjera que quiere pisar fuerte en el país.

Una emblemática marca eligió a otra argentina para que sea su embajadora.

La histórica marca de termos Stanley sumó a una jugadora de peso como embajadora de la compañía. Una argentina que pisa fuerte en el ambiente mediático y es pareja de otra figura de la marca estadounidense .

Se trata de Antonella Rocuzzo , esposa del astro Lionel Messi y empresaria, quien se sumará a la reconocida empresa como una de sus figuras que patrocinarán los productos de cara a su llegada a la Argentina.

La apuesta se da como una jugada en busca de conseguir mayor competencia en el negocio de los termos en la Argentina . Luego del levantamiento de las barreras antidumping que regían desde hacía más de dos décadas, y que desde 2025 habilitó el ingreso de nuevos jugadores de China.

image

La familia Messi es reconocida por el consumo de mate y ese es el punto que buscará aprovechar la tradicional marca internacional. Este nuevo lanzamiento buscará capitalizar la preferencia creciente de los consumidores por termos de acero inoxidable.

Crece el consumo de termos de acero: La jugada de Stanley en Argentina

En este contexto, Stanley suma a Antonella como embajadora y lanzó el Stanley 1913 x Anto, una línea que “celebra el equilibrio entre movimiento y descanso, bienestar y estilo, intención y autenticidad”.

Esta cápsula incluye tres productos: el Quencher Protour, el termo Mate System y el mate clásico.

"Antonela es emprendedora, entusiasta del fitness, influencer, esposa y madre, y voluntaria en diversas organizaciones de bien público. Casada con el ícono global del fútbol Leo Messi, aporta su propia voz y visión a cada proyecto, equilibrando familia, negocios y bienestar con autenticidad y propósito”, remarcaron desde la empresa en un comunicado.

image

Y agregaron que "enraizada en su herencia argentina y en años de entrenamiento de fuerza, Anto encarna el equilibrio: mantenerse con los pies en la tierra mientras se adapta a los cambios de la vida, demostrando cómo incluso los movimientos pequeños e intencionales pueden crear armonía en cada momento"

La alianza con Stanley se suma a una lista cada vez más extensa de marcas globales que eligieron a Antonela Roccuzzo como rostro visible. En los últimos años, la oriunda de Rosario activó campañas para Adidas, Tiffany & Co, Alo y Guerlain, entre otras marcas.