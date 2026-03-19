Netflix lanza la nueva temporada de una de sus series más vistas y ya genera furor mundial

Se confirmó la fecha de estreno de la nueva temporada de una exitosa serie española que promete más polémica y humor.

El estreno de su nueva temporada se dará en abril.

La plataforma Netflix anunció el regreso de Machos Alfa , una de las comedias españolas más exitosas de su catálogo. La quinta temporada llegará el 17 de abril con nuevos episodios que prometen subir la apuesta y generar conversación a nivel global.

En esta entrega, la historia da un giro: los protagonistas quedan solos mientras las mujeres de sus vidas toman nuevos rumbos .

Convivencia masculina al límite

Divorcios y conflictos personales

Nuevas relaciones

Un intento de “reinventarse” que no siempre sale bien

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La serie profundiza en los vínculos modernos con una mirada crítica, pero sin perder el humor que la convirtió en un éxito.

Personajes al borde y situaciones extremas

Cada uno de los protagonistas atraviesa su propio conflicto: Santi se radicalizará en su soltería, Pedro iniciará una nueva relación, Luis se enfrentará a un divorcio complejo y Raúl entrará en una crisis personal.

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Mientras tanto, del otro lado, las mujeres exploran nuevos caminos que también suman tensión y giros inesperados.

Un elenco que regresa y suma caras nuevas

El elenco principal vuelve completo, con figuras como Fernando Gil, María Hervás y Raúl Tejón. Además, se suman nuevos nombres que prometen renovar la dinámica de la historia y potenciar los conflictos.

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Por qué es una de las series más vistas

Desde su estreno, Machos Alfa logró posicionarse como una de las producciones más comentadas gracias a su humor directo, la crítica a la masculinidad tradicional y situaciones con las que muchos se identifican

Detrás del proyecto están Laura Caballero y Alberto Caballero, creadores de éxitos de la comedia española.

Una temporada que promete debate

Con este nuevo estreno, Netflix apuesta a mantener el fenómeno.

La expectativa es alta: los nuevos episodios no solo buscarán entretener, sino también generar debate sobre relaciones, cambios sociales y nuevas formas de vincularse.

La gran incógnita ya está planteada: ¿hasta dónde pueden llegar sin perder la esencia que los convirtió en un éxito?