La serie dirigida por Pablo Trapero reconstruye la historia de un criminal ligado a la violencia política de los años 70. Se estrena el 18 de noviembre y es protagonizada por Rodrigo de la Serna.

Netflix estrenará una serie sobre un criminal de los años 70 que fue filmada en Río Negro.

Netflix prepara uno de sus estrenos argentinos más fuertes del cierre de 2026. Se trata de Gordon, una serie protagonizada por Rodrigo de la Serna que llevará a la pantalla la historia de un personaje real vinculado al delito y a la violencia política de los años 70.

La producción llegará a la plataforma el 18 de noviembre y contará con la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik . Con formato de thriller y una trama inspirada en hechos reales, la ficción promete adentrarse en uno de los períodos más turbulentos de la historia argentina.

La serie está basada en la novela Gordon, del periodista y escritor Marcelo Larraquy , y sigue el recorrido de Aníbal Gordon , un hombre que comenzó su trayectoria delictiva con robos y terminó involucrado en algunos de los episodios más oscuros de aquella década.

A través de una narración que combina crimen, política y violencia, la ficción reconstruirá sus vínculos con distintos grupos y organizaciones de la época.

Pablo Trapero, responsable de la dirección y también showrunner del proyecto, desarrolló el guion junto a Marcos Osorio Vidal, con la colaboración del propio Larraquy.

Rodrigo de la Serna encabeza un elenco con figuras argentinas

Además de Rodrigo de la Serna en el papel principal, el reparto incluye a Matías Recalt y Camila Peralta, junto con la participación especial de Matías Mayer.

La producción fue filmada en Buenos Aires y Río Negro, un dato que suma interés para el público de la región. La combinación de un elenco reconocido, una historia basada en hechos reales y el regreso de Trapero a la dirección posiciona a Gordon entre los lanzamientos nacionales destacados de Netflix para este año.

Qué otra producción argentina llegará a Netflix

La apuesta de la plataforma por las producciones nacionales continuará con Felicidades, una comedia dirigida por el cineasta español Álex de la Iglesia y protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani.

La película presenta a un hombre que organiza una celebración especial con la intención de salvar su relación de pareja. Sin embargo, los planes cambian cuando un médium comienza a revelar secretos de los invitados.

El elenco también reúne a Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola, además de una participación especial de Diego Capusotto.

Con una historia atravesada por el humor, los enredos y las revelaciones inesperadas, Felicidades ampliará la oferta argentina de Netflix y contrastará con el tono oscuro y criminal de Gordon.