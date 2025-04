Juan Grabois debió ser internado de urgencia: qué le pasó

El dirigente social y político Juan Grabois fue internado de urgencia este jueves por la tarde tras sufrir una descompensación cardíaca . El ex precandidato presidencial ingresó a la clínica CEMIC de la Ciudad de Buenos Aires luego de manifestar síntomas compatibles con una precordialgia, una fuerte molestia localizada en la región precordial, es decir, la zona frontal del tórax donde se ubica el corazón.

Tras su llegada al centro médico, Grabois fue sometido a una serie de estudios para determinar con precisión el origen de los síntomas . Si bien hasta el momento no se brindó un parte médico oficial, fuentes cercanas al dirigente confirmaron que se encuentra estable y bajo observación.

Juan Grabois

“Yo no voy a hablar más con ninguno, ni con él, ni con Máximo, ni con Axel, ni con Cristina, ni con ninguno. Me tienen las pelotas llenas. Son todos unos genios de la política y no pueden resolver este problema”, lanzó con vehemencia Juan Grabois, marcando distancia del núcleo de poder del kirchnerismo.

En esa misma intervención, también rechazó los intentos de polarización dentro del espacio: “¿Cómo es la historia, Massa es el bueno y Axel es el traidor? ¿Cómo es la historia, Cristina que lo puso es la mala? ¿Están todos en pedo? No se dejen engañar por el maniqueísmo”, declaró, criticando los discursos que buscan dividir al peronismo en buenos y malos.

Juan Grabois, una de las voces más críticas, pero también más escuchadas dentro de los sectores progresistas del oficialismo, mantiene una postura firme en favor de la unidad y la reconstrucción de un frente popular amplio, aunque sin dejar de señalar errores internos. Su internación ocurre en medio de este escenario de creciente tensión, y la noticia generó preocupación tanto en el ámbito político como en los movimientos sociales que lidera.

Se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre su evolución médica.

Juan Grabois estuvo en Neuquén para presentar su libro

El pasado mes de enero, el dirigente social Juan Grabois pasó por Neuquén, compartió su visión sobre la provincia y el gobernador Rolando Figueroa, y dejó entrever una mezcla de opiniones ambiguas y críticas ideológicas.

Juan Grabois (1).JPG Maria Isabel sanchez

Grabois estuvo presentando su libro Argentina Humana, que busca marcar un rumbo político claro frente al avance del modelo que representa Javier Milei. El libro fue definido por el dirigente como “un texto de combate”, más allá de la propuesta electoral. Un llamado a la resistencia cultural y social en un contexto donde las desigualdades y la violencia política parecen estar en aumento.

“Este libro nace de la necesidad de organizar la bronca y la frustración sin que se conviertan en enfermedad mental, en violencia intrafamiliar o en adicciones”, explicó Grabois, quien asegura que la obra busca darle un propósito a esas emociones para transformarlas en un proyecto colectivo.