El papá de Fabiola Yañez, un artesano de Regina, rompió el silencio: sus duras confesiones

Por qué casi no se hablan ni le dio el apellido y la denuncia de género de su hija contra el ex presidente Alberto Fernández.

Salvarredi, que fabrica muebles y cartelería, reconoció: "Siempre me mantuve al margen porque no quería exponer más a mi familia ni a mí mismo. Pero con todo lo que ha pasado y lo que está viviendo Fabiola , sentí que era el momento de contar cómo fueron las cosas realmente, para que se sepa la verdad y no haya más inventos o especulaciones", confesó.

"Es la primera vez que hablo porque nunca quise exponer a mi familia. Con todo lo que ha pasado y lo que está viviendo Fabiola, sentí que debía contar cómo fueron las cosas para que se sepa la verdad", explicó. "Me enteré por los medios. Pensaba que su vida estaba bien, que ella estaba allá con su historia y yo acá con la mía... Pero es tremendo todo lo que está pasando, por lo que se ve en las noticias es un calvario realmente", agregó en declaraciones al diario La Nación.

Una fría relación con su hija, Fabiola Yañez

Salvarredi dijo que no tiene vínculo con Yañez ni que se comunicaron luego de la denuncia. "No, ella y yo no nos comunicamos más. Pasaron unos cuatro años. Creo que no tiene ni el mismo número de teléfono... Pero si ella quisiera contactarme, podría hacerlo. Yo siempre estuve dispuesto a tener una relación, pero no quiero forzar nada. Ella sabe que si quiere, puede contactarme, pero no ha pasado", señaló.

El hombre conoció a Miriam Yañez, la madre de Fabiola cuando tenía entre 16 y 17 años, y ella entre 14 y 15. Fue en la casa de un amigo en común, en Villa Regina, y se vieron "un par de veces".

Sobre por qué no le dio el apellido a Fabiola explicó: "No fue una decisión que tomé a la ligera... Pero en ese momento no veía cómo hacerlo. La situación era complicada, éramos muy jóvenes y no había apoyo, y la verdad es que las cosas quedaron como estaban. Fue una relación muy breve, esas cosas de adolescentes. Miriam quedó embarazada y todo se complicó. Después ella siguió con su vida y yo con la mía".

Agregó que él supo que ella había quedado embarazada, pero que aún así no se hizo cargo. "Nunca hubo una solicitud de reconocimiento, ella y su madre siguieron con sus vidas, y nosotros prácticamente no volvimos a vernos. Implícitamente se aceptó la situación tal como era", detalló.

Pese a esto dijo que alguna vez pensó en no haber estado presente en la vida de su hija. "Puede que me arrepienta, pero no se pueden cambiar las decisiones de juventud. Era otra época, todo era más complicado", reflexionó.

El primer encuentro

La primera vez que Yañez y su padre se encontraron "fue muy breve", dijo él. Y contó: "Hablamos, ella me hizo un par de preguntas. En ese momento, sentí que era lo que correspondía".

Luego volvieron a contactarse en 2008, cuando él la llevó a conocer a sus padres. "Después de ese primer encuentro mantuvimos contacto por mensajes y llamadas, pero no mucho más. Hace como cuatro años que no hablamos. Intenté comunicarme, pero no hubo respuesta. Si ella quisiera contactarse, lo haría; no quiero forzar nada", añadió.

