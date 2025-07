El increíble destino del último Ford Falcon fabricado en Argentina

Para dimensionar la despedida alcanza con repasar una postal: cada sector por el que pasaba el auto frenaba sus tareas para rendirle honores. Sobre el parabrisas le pegaron leyendas afectuosas (“Entraste en tu recta final…”) y, a modo de tributo, los empleados anotaban mensajes en la carrocería recién pintada como “Por tu nobleza y fortaleza, por haber sido el Ford T de los últimos 30 años, gracias” y el pícaro “Chau Chivo; yo también me voy”. Fue el último acto de cariño hacia un vehículo que, desde 1963, había sido taxi, patrullero, auto familiar, máquina de competición y hasta protagonista de la cultura popular.

El cierre de producción no terminó con una simple foto de despedida. La compañía decidió sortear la unidad entre los 6.000 trabajadores de Autolatina. La suerte recayó en Emilio Félix Pogliotto —un cordobés de 30 años que llevaba apenas 12 meses en Transax, la fábrica de transmisiones que hoy es el Centro Industrial Córdoba de Volkswagen Argentina—, quien se llevó el auto a su provincia natal. Desde entonces, aquel Falcon quedó -y permanece- en manos privadas, convertido en pieza de colección rodante y cuidado con el esmero que merece un pedazo de historia.

El increíble destino del último Ford Falcon

A diferencia de otros clásicos que terminan encerrados en un garaje, el “Falcon Nº 494.209” siguió rodando con dignidad y se mantuvo prácticamente original, sin restauraciones invasivas. La filosofía de Pogliotto siempre fue sencilla sobre su tesoro: “Los autos están hechos para andar”. Por eso, en sus fotos el auto siempre lució impecable, pero con la pátina justa de quien recorrió rutas y avenidas sin perder la esencia de fábrica.

"Pensé que el Falcon estaría en mi poder para siempre y seguramente si lo vendo más de una lágrima se me va a caer, porque llegó en un momento muy especial de mi vida y le debo grandes satisfacciones. Hace poco sufrí un problema de salud y estas cosas te cambian los pensamientos. Si se me da la oportunidad, quiero hacer otras cosas, porque cuando te vas no te llevas nada. Únicamente lo que vivís", contó Pagliotto en diciembre de 2009, cuando lo puso en venta en una plataforma digital. En aquel momento pedía 30.000 dólares. Poco se supo luego de los rastros del último Falcon, solo que según la información del Registro de Propiedad Automotor sigue radicado en Córdoba.

El primer Ford Falcon Así era el primer Ford Falcon que se fabricó en la Argentina.

Lo que convierte a esta historia en “increíble” no es sólo la supervivencia del vehículo, sino la conexión emocional que activa entre generaciones: abuelos que enseñaron a manejar en un Falcon, padres que viajaron con media casa sobre el techo rumbo a la Costa, jóvenes que recién lo descubren en redes sociales como ícono retro. El destino del último Falcon, entonces, no es un garaje climatizado, sino la memoria colectiva de un país que lo sigue celebrando.

Datos que agigantan la leyenda

Fecha de producción final: 10 de septiembre de 1991.

10 de septiembre de 1991. Tiempo de armado: 8 días, contra los 16 habituales de la época.

8 días, contra los 16 habituales de la época. Número de chasis: KA02MU-17582.

KA02MU-17582. Número de motor: MUBL 19840.

MUBL 19840. Sorteo interno: participaron unos 6.000 trabajadores ; ganó un operario cordobés.

participaron unos ; ganó un operario cordobés. Versión: GL Std 3.0 con llantas de chapa y motor seis cilindros en línea Max Econo de 3.077 cm3 y 106 CV , acoplado a una caja de tercera al volante .

con llantas de chapa y motor de y , acoplado a una . Patente original: X594 972 ; tras el cambio de sistema en 1996 mutó a ULL 290 .

; tras el cambio de sistema en 1996 mutó a . Valor de mercado en 1991: unos US$ 18.000 (178 millones de australes); un operario como Pogliotto cobraba 6 millones de australes al mes (unos US$ 600), es decir, necesitaba 30 sueldos para comprarlo.

unos (178 millones de australes); un operario como Pogliotto cobraba al mes (unos US$ 600), es decir, necesitaba para comprarlo. Proceso de producción: arrancó el 2 de septiembre con el armado del motor; el 10 de septiembre a las 10:52 salió de línea con un moño blanco y recorrió durante dos horas todos los rincones de Pacheco.

arrancó el con el armado del motor; el salió de línea con un moño blanco y recorrió durante dos horas todos los rincones de Pacheco. Despido oficial: el 22 de septiembre giró en la pista interna; coincidió casi exactamente con los 30 años del primer Falcon nacional (21/9/1961).

el giró en la pista interna; coincidió casi exactamente con los del primer Falcon nacional (21/9/1961). Contexto de mercado: en 1991 apenas se patentaron 2.462 unidades debido a la apertura de importaciones; el último Falcon con ese nombre en el mundo se fabricó en Australia en 2013.

El Ford Falcon no fue un mero modelo de transición, sino un verdadero “caballo de batalla” nacional. Su robustez, la sencillez mecánica y la producción local lo convirtieron en testigo de la Argentina de los últimos 60 años. Que su última unidad todavía circule confirma que el legado industrial trasciende líneas de montaje y planillas de costos: late en la vida real de sus usuarios.

Ford Falcon Sprint 1973 El Ford Falcon Sprint, otro de las versiones emblemáticas, fue lanzado en 1973.

La comunidad fierrera sueña con ver aquel Falcon en una exhibición permanente que permita a las nuevas generaciones apreciar su valor patrimonial. Mientras tanto, seguirá sumando anécdotas y validando, una vez más, el apodo que le puso su propia gente de fábrica: “El Inmortal”.