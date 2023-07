Denunció que patovicas lo torturaron: "Me arruinaron la vida"

“Cuando estábamos en la pista, unos pibes empiezan a decir que yo les había robado el celular, les contesté que no y hasta me revisaron para ver que no tenía nada”, relató el adolescente en la exposición judicial, y continuó: "En eso llegaron unos patovicas que me llevaron a mí y a esos pibes a un cuarto que parecía ser una cocina".

El joven agregó que “en ese lugar” empezaron a gritarle y pegarle cachetadas preguntándole dónde estaba el celular y que, si no les decía, lo “iban a matar” y que, mientras él les pedía que no le hagan nada y aseguraba que no tenía el móvil en cuestión, lo obligaron a sacarse la ropa y quedó únicamente con el bóxer puesto.

Según el relato del joven, difundido por su novia Blanca a través de su cuenta de Instagram, después de tres horas lo dejaron salir y tuvo que caminar kilómetros hasta su casa, en donde relató lo vivido a sus padres, que ese mismo día fueron a realizar la denuncia.

“Lo llevaron a los golpes, sin ninguna razón a un cuarto dentro del boliche donde lo torturaron, lo desnudaron, lo golpearon violentamente, le querían cortar la oreja con una tijera, le quebraron una costilla y le robaron sus pertenencias. Lo esposaron y lo dejaron encerrado por tres horas sin que supiera qué iba a pasar con él”, fueron las palabras de la joven para describir lo que vivió su novio la noche anterior.

La publicación tuvo una fuerte repercusión, y varios usuarios respondieron haber vivido situaciones muy similares en ese mismo boliche por parte de los patovicas; estas respuestas también fueron publicadas por Bianca a través de la red social, dando a entender que lo ocurrido el fin de semana pasado sucede con frecuencia en ese local bailable.

La adolescente compartió también capturas de pantalla de la conversación que tuvo con su novio a través de WhatsApp luego de lo ocurrido, en las que el joven afirma sentirse “feliz de que no me hayan matado” y aseguró que le sacaron el reloj, dinero y que lo “hicieron bailar desnudo”.

“Tengo las muñecas marcadas por las esposas que me pusieron”, “me salvé de milagro”, añadió el adolescente en la conversación y continuó con: "Si supieras lo que me hicieron, me rompieron todo. Te lo juro me cagaron la vida. No te voy a atar a mí, pero me cagaron las ganas de vivir".