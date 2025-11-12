Bajaron a la China Suárez de Luzu tras las exigencias de la actriz

Después de varias semanas en Estambul, la actriz regresó a la Argentina para promocionar su nueva serie grabada en la cordillera neuquina.

La China Suárez aterrizó en Argentina después de más de dos meses en Estambul donde vive con su actual pareja Mauro Icardi . La visita de la actriz coincide con el lanzamiento oficial de la serie “La hija del Fuego” y aprovechará para hacer una gira por algunos medios de comunicación.

El anuncio con bombos y platillos de su participación en Antes que nadie, programa de Luzu TV duró menos de lo esperado. Es que tras confirmar la participación de la actriz en el programa que conduce Diego Leuco, la propia China Suárez decidió dar un paso al costado y no aceptar la invitación.

Laura Ubfal fue la primera en hacer referencia a que el rechazo a la actriz por parte de los programas de streaming fue inmediato. De hecho, Disney ofreció a la China para hacer notas en la semana de promoción de su serie en Olga, pero no hubo aceptación. Por cierto, la periodista aseguró que la novia de Mauro Icardi quería puntualmente ir al programa de Paula Chaves con quien hoy está enemistada.

“Nico Occhiato dejó sin nota a China Suárez. Ella solo quería hacer nota si estaba él y con toda la promo ya hecha en Luzu no estará en el programa de Diego Leuco. Final… que busque a sus voceros habituales”, escribió en un tuit la periodista. Rápidamente, la actriz tomó cartas en el asunto y respondió sin filtros.

“Laurita, te sale el resentimiento por los poros siempre. Además repetís como loro lo que te dicen y te dejas operar. También me comentaron los de prensa que estabas enojada porque querías una nota y dije que no. A ver si empezamos a hablar con la verdad… hace años que no te doy notas porque no respeto como te manejas. Ahora, cuando tuviste que escribirme para pedirme que reciba bien a tu hija que iba a trabajar en la serie que estaba filmando, no tuviste ningún problema”, escribió en respuesta a Ubfal dejando en claro su mala relación.

Querían cancelar a Luzu por la participación de la China

Pese a que corrió el rumor de que Wanda Nara habría bajado a la actriz de muchos programas, en las últimas horas fue Diego Leuco quien confirmó que este miércoles 12 de noviembre, Suárez dará una nota en un reconocido programa de streaming.

“La China Suárez será la invitada mañana en Antes que nadie por LUZU TV”, corrió en las redes sociales la noticia.

El programa lo conduce Diego Leuco junto a Micaela Vazquez, Yoyi Francella y Martín Dardik de lunes a viernes de 8 a 10.

Frente a esta noticia, las reacciones en la red fueron muy diversas, algunos ansiosos por escuchar sus declaraciones y otros indignados: "¿Apagón de Luzu 12/11 dijiste? Malísimo", "No suelo ver AQN. Mañana no me lo pierdo", "Buenísimo que avisen así nadie lo ve"., "Se arrancará a mirar desde las 10hs, una lastima. Publicitemos pagar las cuotas alimentarias mejor" y "Ahí estaremos para verlo, que emoción no se la van a perder ni los haters que están siempre presentes dándole interacciones y subiéndole el engagement".

IMG_3058

La nueva película de Eugenia “China” Suárez

La China Suárez volverá a ser protagonista en una serie que marcará un momento importante en su vida siendo un producto hecho con alta calidad para que puedan disfrutar los amantes del cine. Tendrá una historia particular con un nombre de producción que generó una fuerte expectativa: "Hija del fuego: la venganza de la bastarda", se titula la serie.

A partir del 19 de noviembre la plataforma Disney + pondrá a disposición el título que fue filmado principalmente en San Martín de Los Andes, pero en otras partes de Buenos Aires también, y contará con 22 episodios de 30 minutos. La misma fue escrita por Leandro Calderone, y dirigida por Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez.

El título promete una historia atrapante según la presentación de la plataforma: "Un pueblo de la Patagonia se ve conmocionado por la llegada de Letizia (Eugenia “China” Suárez), una mujer extranjera que se prepara para casarse con un poderoso empresario local. Su presencia genera sospechas, pero nadie imagina la verdad: ella es la pieza clave de una sangrienta venganza. Con la confianza de todos, pondrá en marcha su plan y cometerá los crímenes más brutales en un pueblo que esconde más secretos de los que parece", reza la reseña.