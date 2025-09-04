Alerta por frío extremo, vientos de casi 100 km/h y tormenta: a cuánto llegará la temperatura

Advierten por la presencia de una nueva "ola de frío". Varias ciudades ya registran temperaturas bajísimas.

Las marcas térmicas "pueden ser peligrosas, sobre todo para grupos de riesgo, niños y personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Tal como se venía anticipando, el frío se hace sentir con mayor intensidad este jueves, donde el ingreso de un aire frío provoca temperaturas extremas. Además, se pronostican fuertes vientos y tormentas en varias zonas del país.

En las últimas horas, los especialistas señalaban la presencia de un intenso frente frío desde el miércoles en gran parte del territorio argentino , provocando un significativo recambio de masa de aire con descenso térmico.

El frente frío alcanza al norte de la Patagonia y toda la franja central de la Argentina durante este jueves, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas de frío para esta jornada.

Según se precisó la alerta de nivel amarilla por frío y temperaturas extremas, rige para zonas de la provincia de Buenos Aires, San Luis, La Pampa y Córdoba, donde las marcas térmicas "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

Las temperaturas bajo cero se hacen sentir en distintas partes del país en las primeras horas del jueves, si bien se advertía que las mínimas rondarían los 5°C bajo cero, ya fueron superadas en varias localidades, entre ellas la localidad de Esquel en Chubut, es una de las más frías del país con un registro de 9.4°C de sensación térmica.

Seguida por Chapelco en Neuquén con una temperatura de 7.6ºC bajo cero, luego se ubica Maquinchao en Río Negro con 7ºC bajo cero y Bariloche con 6.5ºC bajo cero, según el ránking publicada por el SMN.

Fuertes vientos y tormentas afectarán a varias provincias

Por otro lado, el organismo nacional emitió otras alertas amarillas por fuertes tormentas y vientos en 10 provincias para este jueves 4 de septiembre. Y se aclaró que este nivel de alerta indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Las fuertes tormentas afectarán a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones. "El área será afectada durante esta mañana por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, intensas ráfagas y caída de granizo", precisó el SMN.

Asimismo, se aclaró que se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Mientras que los vientos intensos afectarán a las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán y La Rioja, donde rige otra alerta amarilla.

"En el área cordillerana se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos", destacaron desde el organismo.

Recomendaciones por los fuertes vientos y las tormentas

-Asegurá los elementos que puedan volarse.

-Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

-No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitá actividades al aire libre.

-No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Estate atento ante la posible caída de granizo.

