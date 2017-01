Oro: el tío abusador se fugó sin dejar rastros

La Policía lo busca, aunque la Justicia aún no ordenó apresarlo.

El hombre acusado de abusar de su sobrina de 12 años en Fernández Oro sigue oculto de la Policía y su situación procesal se complica. En principio, los agentes sólo tienen órdenes de notificarlo de la denuncia, pero si se mantiene escondido la Justicia podría pedir su captura, según confiaron desde la fuerza pública.

El titular de la Unidad 26, Aldo Pelagatti, confirmó que el acusado desapareció de los lugares que frecuentaba tras la denuncia en su contra. “Fuimos hasta la casa de varios familiares, pero no se logró dar con su paradero. Por el momento, y dado a que la calificación legal no es de abuso sexual ultrajante, es simple, la Justicia no dispuso una orden de captura. Esta orden podría ser pedida si el acusado es declarado en rebeldía”, relató.

Agregó que existe una orden de restricción para que el hombre no pueda acercarse a la nena. Y que en caso de que lo intente quedará inmediatamente detenido por violar una acción judicial.

El hombre está acusado de amenazar con un cuchillo a la nena, obligarla a desvestirse y manosearla. La niña le habría contado lo sucedido a otros familiares y radicaron la denuncia ante la Justicia.