Oficial: Las Palmas no está habilitada para funcionar

Incluso don Asunción, mientras caminaba durante la marcha, confió que se había enterado ayer mismo y realizó algunas muecas que manifestaban cierta molestia, pero todo su ser está enfocado en la causa que sigue la Justicia Federal y anhela que en el último trimestre del año puedan salir las imputaciones para los responsables del boliche y la seguridad.

Ilusionismo

Nicolás Vaamonde es un ex policía y ex custodio de Jorge Sobisch que se puso en sociedad con Mariano Medel, integrante de la banda de Los Simuladores que realizó una millonaria estafa a empresas foráneas y ahora la justicia neuquina apura el expediente para formularle cargos junto con un cómplice, Ulises Borquez, empleado de Desarrollo Social de la Provincia.

Lo cierto es que Vaamonde, apareció en escena para contar que el boliche abre sus puerta bajo el nombre de Sens y que su estilo estará totalmente alejado de lo que fue Las Palmas y apuestan a tener una dinámica parecida a la de los mejores boliches de Buenos Aires y Córdoba.

Su inauguración está prevista para el 8 de julio de la mano del reconocido DJ Fer Palacios, por ese motivo ya comenzó la preventa de entradas que tienen un valor de entre 7 mil y 11 mil pesos.

Pero la promoción y el dinero que está sumando Vaamonde en sus arcas, es a partir de un acto de ilusionismo porque concretamente el boliche no está habilitado comercialmente por el municipio neuquino y por lo tanto no puede abrir sus puertas al público, no obstante sigue adelante con su preventa.

Una alta fuente municipal confirmóa LMN: "No tienen autorización comercial, recién se está viendo la pre factibilidad y no es un trámite corto. Por lo que hoy no tiene habilitación y no está tan claro que pueda abrir para esa fecha", detalló la fuente que recordó que también Bomberos deberá observar el sistema contra incendios y las salidas de emergencia.