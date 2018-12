Por esta razón, Odarda lo enfrentó y lo acusó de "faltar a la verdad porque al submarino no lo encontró la Armada, lo encontraron los familiares". Además, aseguró "ellos fueron los que no dieron brazo a torcer y llegaron hasta el punto de encadenarse para que no se abandone la búsqueda y se contrate a una empresa idónea".

Minutos más tarde, la senadora expresó: "Vamos a desarmar la estrategia del Poder Ejecutivo y e Ministerio de Defensa. Pretenden cerrar el expediente argumentando fallas humanas de la tripulación y del Capitán Fernández. Vamos a destruir uno a uno los argumentos de Aguar que intenten establecer que fue un accidente producto de una mala manipulación de la válvula Eco19. La causa no puede finalizar sin determinar los responsables políticos, quienes deben pagar con la cárcel".

