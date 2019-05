Ocuparon el IPPV para exigir una casa para una familia

La familia vive una situación de vulnerabilidad social crítica porque no tienen para pagar el alquiler de la casa que habitan y la dueña no les quiso renovar el contrato. Después de varias instancias judiciales para llegar a un acuerdo entre las partes y no lograrlo, la jueza a cargo del caso hizo lugar al pedido de desalojo. Estaba previsto para ayer, pero se suspendió por la lluvia.