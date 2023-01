Obreros de la Uocra pararon la obra del gasoducto Néstor Kirchner

El dirigente Juan Garrido manifestó que la reacción de su gremio y de los obreros se debe a la mala liquidación de los haberes del personal, una situación que se viene repitiendo hace un tiempo, cuando les llega el momento de cobrar.

Indicó que resultó penoso y alarmante para los trabajadores constatar que esta vez se les pagaban salarios por la quincena de 32.000 o 40.000 pesos, o un poco más, cuando les hubiesen correspondido montos de 140.000, 150.000 o 170.0000 pesos.

Enfatizó que el personal cumple al máximo con sus responsabilidades laborales, haciendo el 100 por ciento de las horas asignadas y sin dejar de desarrollar sus funciones incluso los fines de semana. Con todo eso, logran generarse ingresos dignos que, lamentablemente, después no se ven reflejados en los pagos, producto de las malas liquidaciones que efectúan las empresas que los contratan.

Como este problema se viene registrando hace ya tiempo, los operarios y la Uocra consideraron que era hora de decir basta y resolvieron paralizar las labores, lo que por supuesto enseguida impacto en las firmas constructoras y también en el mundo de la política, en particular, en los gobernantes.

Y no es para menos, dado el valor estratégico del emprendimiento, en el que se cifra buena parte del desarrollo energético del país para los próximos años. Pero Garrido indicó que no se puede pagar tan mal a los trabajadores, ya que los montos que se han abonado son menores incluso a los que se pagarían en obras comunes en cualquier ciudad de la región. Al respecto, recordó que la UTE todavía no acuerda la paritaria con la Uocra nacional, lo que complica más la situación.

En la construcción del gasoducto están ocupados más de 400 obreros, siendo por ello una de las iniciativas más importantes de la región y el país por el número de operarios que han sido empleados.