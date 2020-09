No va más el carril exclusivo para trabajadores esenciales

No va más el carril exclusivo para agilizar el movimiento de los trabajadores de salud y seguridad por el denominado Puente Viejo que comunica Cipolletti y Neuquén. Los gobiernos de Río Negro y Neuquén lo habilitaron en junio pasado, cuando las restricciones en la circulación y la demora que provocaban los controles policiales generaban largas filas de vehículos sobre las Ruta 22 y 151, en horario pico.

Hoy es el último día. A partir de mañana (25/9), el tránsito en los puentes carreteros volverá a la situación habitual. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial acordó la medida con Policía de Neuquén, luego de evaluar que no había congestión vehicular y, por lo tanto, ya no resultaba conveniente afectar personal policial para una mano de circulación preferencial que no tiene más demora.