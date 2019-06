Actualmente, la institución cipoleña mantiene una deuda económica, con el ex preparador físico de la selección nacional Sub-20. Pese a ello, la relación entre las partes, no se dañó. “No tengo una relación tensa con los dirigentes”, indicó Salorio, y añadió: “Me senté a hablar para no tener más deudas y estoy conversando con ellos para ver cómo seguimos. Fue una charla totalmente normal”.