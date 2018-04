Cursaban recién el sexto año de la carrera cuando una docente se animó a romper con los prejuicios y plantear el debate en la facultad cipoleña. Se trata de la cátedra Ginecología y Obstetricia, dictada por Gabriela Luchetti.

"Aún no tenía una posición definida. Fue ella quien planteó el tema y abrió el debate. Nos contó sus experiencias en el hospital público de Neuquén (Castro Rendón) y fuimos tomando conciencia de que el aborto es una realidad. Nunca lo habíamos estudiado, ni debatido, hasta ese año. La mayoría logramos entender que el aborto si no es legal, es clandestino, y la única que está en riesgo ahí es la vida de las mujeres, en su mayoría pobres", expresó con total seguridad Fernanda Formiga Fresser, flamante egresada.

Ella explicó que los nuevos profesionales tienen que tener conciencia social, y que aunque algunos se nieguen a realizar la práctica deben ofrecer toda la información necesaria a las pacientes. "Como agentes nuevos de la salud, no podemos mirar para el costado. Tenemos que comprometernos, y es lo que estamos haciendo. Si bien es un problema en el que interviene la salud, el problema es de toda la comunidad. Los profesionales deberían dejar la religión, sus creencias personales y su política afuera del hospital, porque debe prevalecer los derecho de las pacientes, y la decisión sobre sus cuerpos", comentó la egresada de la UNCo.

Dijo que haber tenido de docente a Luchetti le abrió la cabeza. "Todavía no tenía firme mis argumentos pese a que ya era sexto año. Ella me supo aclarar muchas cuestiones que no están en la teoría, y a muchos les pasó lo mismo. La realidad está afuera, en los barrios y en la comunidad, y eso no te lo explican los libros. Allí fue realmente cuando me definí", afirmó Formiga Fresser.

Fuimos 30 mujeres y varones que usamos el pañuelo. Muchos otros no se animaron por la presión de los familiares que presenciaban el acto.

El acto fue el momento elegido por casi 30 estudiantes para demostrar que no tienen miedo a posicionarse a favor del aborto legal, y así fue. Armaron un grupo de WhatsApp y coordinaron la metodología. Se calzaron los pañuelos verdes y subieron al estrado para recibir el ansiado diploma que los convertiría en médicos. Sonrieron para las fotos felices de haber finalizado una etapa pero también de saber que ya no tienen miedo de expresarse.

"Muchos nos cuestionaron, pero no nos vamos a callar. Estamos convencidas y tenemos argumentos. No es metafísica, es realidad lo que discutimos. Tenemos esperanzas de que se apruebe en el Congreso, porque tarde o temprano nos vamos a encontrar con situaciones de este tipo y tenemos que saber qué hacer", concluyó la joven.

¿Quién es Gabriela Luchetti?

Luchetti es la actual titular de la cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la UNCo. Fue jefa del servicio de ginecología y obstetricia del hospital Castro Rendón de Neuquén y en la semana fue una de las oradoras en la comisión que trata la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados.

