El mandatario se mantuvo firme en su propuesta de aumentar un 8 por ciento en tres cuotas, algo que los municipales no están dispuestos a aceptar ya que sería una pérdida en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Marcelino Jara, dirigente de Soyem, adelantó que los gremios pautarán en conjunto una contraoferta para presentar al Ejecutivo tras no lograr en la reunión de ayer acordar el porcentaje ni la forma de pago del incremento salarial que reclama el sector para el segundo semestre del año.

Es por ello que desde ATE indicaron, en diálogo con LM Cipolletti, que si bien el encuentro se mantuvo de manera cordial, pautaron una nueva reunión para mañana a las 8:30, a la espera de presentar una contraoferta con las que las bases “estén de acuerdo” y avanzar así hacia un acuerdo.

Quien no fue invitado a la reunión fue el sindicato Sitramuci, cuyo secretario general, Omar Meza, denunció que se trató de un caso de discriminación, e indignado sostuvo: “Dos dirigentes de Salud no tendrían que estar haciendo nada ahí, menos debatiendo sobre un aumento salarial. Nosotros somos la mayoría y no nos tuvieron en cuenta”. En este punto hizo alusión al hospitalario Jorge Núñez, quien es secretario general de la seccional Alto Valle Oeste de ATE.

La respuesta de Núñez no se hizo esperar y aseguró que en estos momentos de reclamos salariales, los trabajadores municipales deberían estar agrupados bajo un frente común, para así no generar rupturas internas que le restan fuerza a su reclamo.

Con una inflación estimada del 30 por ciento anual a la fecha, de aceptar esta oferta la suba salarial sólo llegaría a alcanzar el 23 por ciento de aumento para el 2018.

8% de suba salarial en tres cuotas es la oferta del Municipio. Para algunos son sólo $600.

Sitramuci se queda afuera y patalea

Omar Meza, titular del gremio Sitramuci, arremetió contra el Municipio tras no haber sido convocado a la mesa de negociación de ayer con el intendente Aníbal Tortoriello. Sí llamaron a ATE, Soyem y UPCN para debatir una nueva oferta salarial. “No nos convocaron en esta oportunidad. Hace tiempo que nos vienen discriminando, aduciendo que no tenemos papeles y una serie de cosas para desvirtuar el reclamo legítimo de los trabajadores”, indicó Meza. Por eso, adelantó que desde mañana realizarán protestas para repudiar esta situación y rechazar un pago en cuotas del aumento. “No sólo que no somos convocados, sino que nos obligarían a aceptar algo a lo que nosotros no le dimos aval. Este miércoles, jueves y viernes haremos asambleas en tres sectores distintos para evaluar la situación”, sostuvo.

Además, agregó que los gremios que se sentaron con el intendente “no sólo no representan a los trabajadores sino tampoco consultan a los trabajadores sobre las propuestas que da el Ejecutivo”.

