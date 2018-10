El DT no fue liberado por el otro club de Cipolletti y el Albinegro sigue en la búsqueda.

No hubo acuerdo y Landeiro se queda en La Amistad

Diego Landeiro no será el técnico de Cipolletti. La Amistad, su actual institución, no liberó al ex mediocampista que apunta con todo al próximo Federal Amateur con el club local.