No hubo acuerdo salarial y los trabajadores de la fruta iniciaron medidas de fuerza

Según explicaron desde el sindicato, la nueva propuesta "superó a la anterior y no es mala" pero que, sin embargo, no bajarán "ni un punto". "Nosotros ya tenemos 35.800 pesos brutos en comparación con el año pasado, que teníamos 26 mil pesos. Hoy en día no estamos llegando al 42% y, así y todo, vamos a seguir en la lucha, nos plantamos y nos ponemos firmes", expresaron una vez afuera del ministerio.

Se estima que los posibles galpones a tomar sean los de Kleppe, Cervi, Tres Ases, Cetone, Primera Cooperativa, Agro Roca y Fruempac; además de los galpones de Hugo Sanchez y Moño Azul de Regina.

