"No dejar la cancha premia a la dirigencia"

“Me hubiera encantado volver a jugar en cancha de Cipo, pero los dirigentes de La Amistad se merecen mantener la localía por el esfuerzo que hacen a diario y lo que vienen consiguiendo”, declaró el enganche convertido en doble 5.

Uno de los tantos expertos que tiene la formación de Pablo Parra en divisiones superiores no minimizó el marco que tuvo el juego en la Colonia. “Para los que amamos jugar al fútbol no hay nada más lindo que encontrar una cancha con tanto público. Fue una linda prueba para los chicos que no tuvieron nunca ese roce”, evaluó.

Y justamente por su experiencia, no olvidó que todavía queda la revancha contra los neuquinos. “La ventaja es importante, pero no hay que confiarse. Vamos a salir a buscarlos de nuevo porque es nuestro juego. El 4 a 0 es amplio, pero hay que cerrarlo en casa”, paró la pelota.

Ayer, junto al resto de los jugadores, fue uno de los que puso en marcha la semana de prácticas en el predio que los cipoleños tienen en la zona norte, donde no hay lesionados ni suspendidos para seguir escribiendo la corta historia.