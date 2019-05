La respuesta de Nicole llegó horas después: "Cuando la gente se queda sin argumentos insulta. No soy ninguna puritana, disfruto del sexo libremente, me encanta el sexo, no tengo problema con el sexo y no tengo ningún límite en el sexo. Ahora si no estoy buscando un hijo, tomo los recaudos necesarios", señaló haciéndose eco de los dichos de Yanina.

Fiel a su estilo, Latorre volvió al ataque desde Twitter. "Che @nikitaneumann yo no te insulte. Te dije pelotuda. Y no me quedé sin argumentos! Al contrario! Me parece muy pelotudo comparar perros con niños", replicó.

Embed Che @nikitaneumann yo no te insulte. Te dije pelotuda. Y NO ME QUEDE SIN ARGUMENTOS! AL CONTRARIO! ME PARECE UN ARGUMENTO MUY PELOTUDO COMPARAR PERROS CON NIÑOS.Besos y no quise ofenderte! https://t.co/7WqHeHbYMD — Yanina Latorre (@yanilatorre) 29 de mayo de 2019

Ante la repercusión que tuvo el cruce, Nicole este jueves aprovechó su espacio en Nosotros a la mañana para hacer su descargo: "Primero me gustaría saber dónde comparé perros con niños. Rescato perros pero también soy mamá de tres criaturas, así que sé perfectamente la diferencia entre ser mamá, tener hijos y tener perros", comenzó diciendo la modelo.

"Por otro lado me parece que googlemos o no la raíz de la palabra pelotudo, es un insulto, y ella vuelve a ratificar en Twitter el insulto.. Es como decirte 'sos un imbécil de mierda pero disculpame que te lo diga, pero sos un forro'. No tiene ningún sentido lo que dice y no está bueno", postuló haciendo alusión a los posteos que replicó Yanina en las redes sobre el significado de la palabra "pelotudo".

Embed Ehhh, no corazón. Pelotuda se usa como insulto pero no lo es. El diccionario dice: Que se comporta ingenuamente o con falta de inteligencia. A veces leer no daña — Guillermo Fontana (@guillefontana) 29 de mayo de 2019

"Yo generalmente no uso el insulto no la agresión porque no me parece una manera", agregó.

Luego habló de su vínculo con la panelista de LAM, la pasó factura por sus dichos sobre su crisis y posterior separación de Fabián Cubero y la chicaneó por el "Puntita Gate", protagonizado Diego Latorre y la fallecida Natacha Jaitt. "Estaba todo bien con ella, tenía buena onda hasta que salió a destruir a una familia sin pensarlo, diciendo taradeces sin fundamentos ni pruebas. Después le volvió en contra y salió a ella a decir 'No piensan que tengo una familia atrás'", manifestó.

Agustina Kämpfer, quien está a favor del aborto legal, salió a apoyar a su compañera y apuntó irónica contra Latorre. "Voy a decir una puntita nomás. Una puntita de lo que quiero decir. Para mí no tiene mucho sentido en el ejercicio de mis funciones en este programa ocuparme de la nimiedad de una persona que solo se destaca por la facilidad que tiene para el discurso. Lo digo de mujer a mujer y como persona, que solo merece a compasión de todos. Me parece bien que no me tenga miedo, no soy peligrosa. Mi capacidad de daño la tengo pero no la uso porque no me parece necesaria en este mundo. Es mi forma de estar. No somos ejemplo de nada, pero tenemos que tener cierta responsabilidad por estar en los medios de comunicación", dijo.

Embed

"Pensé que después de eso iba a evolucionar y se ve que lamentablemente no. yo de mis errores aprendo", sumó Nicole y antes de que en el ciclo den por cerrado el tema añadió mirando a la cámara y dirigiéndose a Yanina: "Ah, me dicen que me dijo algo porque soy rubia, algo de la rubia tarda. Bueno, al menos soy rubia. Vos te hiciste rubia, así que no sé que ténes contra las rubias... porque te provocás el 'rubior', es como contradictorio".

Atenta a lo que estaba sucediendo al aire, Yanina disparó desde Twitter: "Avisenle a Nicole q no hable de su color de pelo. Que no sea pelotuda y por lo menos aprenda a googleae. Fue otra periodista la que lo que dijo! Ademas también nací rubia. Besos"

Embed Avisenle a Nicole q no hable de su color de pelo. Q no sea pelotuda y por lo menps aprenda a googleae. Fue otra periodista la q lo q dijo! Ademas tb naci rubia. Besos https://t.co/nQo3D8Z3cU — Yanina Latorre (@yanilatorre) 30 de mayo de 2019

"La discriminación por rubia también es bastante básica", lanzó y enseguida el Pollo Álvarez, quien está al frente el envío matutino de El Trece, le aclaró que fue Nancy Pazos quien la tildó de "rubia tarda" en Twitter.

pazos.jpg

"Quien sea, la gente que tenemos descendencia de países nórdicos que por lo general somos rubios ¿somos todos idiotas? Allá le va bastante bien como país", sostuvo Nicole. "Es muy básico atribuir la 'huequez' al color de piel y de pelo". recalcó.

Embed

Minutos después de las declaraciones de Nicole, llegó un particular mea culpa por parte de Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana. "No se lo dije al aire, fue en off, me hago cargo. Le dije qué pelotuda que es porque para mi es de pelotuda, lo reitero, comparar a chicos con perros y googleen el término que quiere decir ingenuidad, falta de inteligencia para expresarse. No fue un insulto y no me estoy justificando. Igual, me dio más que hablar pobrecita porque me terminó endilgando data que lo dijo Nancy Pazos", sentenció.