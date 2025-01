Nueve días de búsqueda de Yessica en el río: los extraños mensajes que recibió su mamá en el celular

Con el paso de los días se va ampliando la zona de rastrillajes por agua (en el río Limay y el río Negro) y también por tierra, pero la nena no aparece. En las últimas horas, los operativos se extendieron hasta la zona de Paso Córdoba, en General Roca y este jueves también comenzaron a trabajar en la localidad de Cervantes.

"Hasta el momento no se sabe nada, hoy son 8 días de búsqueda intensa y no hay ningún resultado de que encuentren el cuerpo. En dos ocasiones hubo un avistamiento, han ido, pero no encontraron nada", dijo Mirna Terraza, la madre de la menor.