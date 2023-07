El dueño de los dogos denuncia que el vecino herido les disparó a sus perros

Además, no cree en la versión del hombre, ya que la mordida no es compatible con la de sus mascotas. La perra perdió un ojo a causa de una bala.

A los pocos minutos llegaron desde el organismo municipal por los animales. “Su discurso siempre fue extraño. Dijo que lo había atacado el perro, pero él hirió a la perra. Es más, cuando llegaron a buscarlo no estaba ni alterado, lo subieron a la jaula como si nada”, relató.

Biela perdio un ojo.jpg

Por su parte, el hombre que había sufrido la herida se fue a recibir atención médica por su cuenta, mientras que Leonardo se llevó a Biela de urgencia a la veterinaria. “A penas la vi era claro que le habían pegado en el ojo, no sabía con qué era si piedra, bala, pero sabía que con algo había sido”, recordó.

Una vez en el lugar le informaron que lo más probable era que hubiera recibido un disparo con un arma de calibre pequeño y que había perdido el ojo en cuestión. “Conmigo trabaja un familiar de este hombre que me contó que tiene una pistola calibre 635 y por lo que dijo el veterinario es probable que haya sido esa la que la hirió”, aseveró.

Después de unas horas en observación, le autorizaron a llevarse a Biela a casa, pero le advirtieron que no podía estar en lugares donde corriera el riesgo de infecciones. “Me la llevé a casa. Los perritos no son violentos, se criaron con mis hijos, juegan con ellos. No es que uno los crio para que sean malos. Hasta la gente de Zoonosis me dice que es impresionante lo bien portado que es”, dijo.

Informe del veterinario de los dogos.jpg

Conflicto de vecinos

Leonardo aseguró que el hombre que denunció haber sido atacado por los perros es una persona conflictiva que siempre busca excusas para pelear. “Me conoce de toda la vida, pero siempre busca tener problemas. Una vez fuimos hasta la Defensoría del Pueblo por la medianera y él jamás cumplió con su parte”, contó.

“Tenemos una medianera separada con un alambre que está bastante mal. Yo me hago cargo de que mis perros cruzaron por ahí, no lo voy a negar y me responsabilizo, pero a nosotros nos dijeron que ahí había que levantar un paredón 50 por ciento realizado por mí y 50 por él. Este señor dijo que no podía entonces la obra no se realizó, en realidad quería que todo lo hiciera yo”, observó.

Biela es cuidada por las hijas del dueño.jpg Biela es cuidada por las hijas pequeñas de Leonardo.

Leonardo descreyó de la denuncia de mordedura, ya que la herida que el hombre le mostró no tenía la forma de una mordida. “Yo no soy experto en balística ni nada, pero para mí él se disparó solo en la pierna porque eso no tiene forma de mordedura. Además, con la fuerza que tienen los animales de esa raza no es un raspón”, observó.

Zoonosis controla a Pistón

Por otro lado, aseguró que los veterinarios de Zoonosis le pasan informes diarios del comportamiento del perro. “Dicen que se porta re bien y es así porque fue criado con mis hijos, no son agresivos. Viven en el taller, están re acostumbrados a estar con gente. Nunca atacan acaso que no estén en peligro o por defendernos a algunos de nosotros, pero les hablas y se quedan quietos”, contó.

Biela la dogo atacada por un vecino.jpg

Ante esto, explicó que su única intención es que se conozca realmente lo que ocurrió. “Yo también tuve que hacer una denuncia y ahora vamos a hacer el recorte de las cámaras de seguridad para entregársela a la Policía y a quien haga falta para que se conozca como realmente pasaron las cosas”, concluyó.