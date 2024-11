Dramático rescate de una mujer que era arrastrada por el río Limay en el Balneario Gustavo Fahler

Ante esto, el funcionario destacó la importancia de haber adelantado la temporada del 1° de diciembre al 15 de noviembre. "Veíamos como el calor se adelantaba y sabíamos que la gente iba a comenzar a acercarse a los balnearios porque cuenta con infraestructura y comodidades. Y si la gente viene a estos espacios obviamente va a querer entrar al río, entonces no podíamos dejarlos sin la seguridad necesaria. Que hubiera un neuquino en el agua y que no tuviera un guardavidas ante cualquier eventualidad, a mí no me iba a dejar dormir tranquilo", enfatizó.

Dramático rescate en el río Limay.mp4

Baggio, además, destacó la importancia del trabajo profesional que se llevó a cabo en el lugar. "Fue arrastrada por varios metros, la pudieron rescatar a la altura del edificio Vista, es decir, en segundos fue arrastrada varios metros, por eso me emociona el trabajo que realizan los guardavidas y su compromiso", sostuvo.

Ante esto, reiteró la importancia de que las personas concurran a los lugares habilitados para refrescarse en el río. "Los balnearios: Gustavo Fahler, Valentina Sur y Sandra Canale cuentan con personal de 14 a 20. Si quieren ir a nadar, pueden ir y disfrutar en estos lugares de forma segura", explicó.

"Para los neuquinos de antes es Balneario Río Grande, para los nuevos neuquinos es Gustavo Fahler"

El lugar en el que ocurrió este dramático suceso, es uno de los más concurridos de la ciudad, donde más vecinos llegan durante la temporada de calor, a lo que Francisco Baggio explicó: "Es un lugar pensado para el disfruta y cuenta con toda la infraestructura necesaria para ello".

Sin embargo, a veces suele generar confusión su nombre. "Para los neuquinos de antes es Balneario Río Grande, para los nuevos neuquinos es Gustavo Fahler. El nombre se le cambió hace unos años en honor a un hombre que tanto le dio a nuestra ciudad. Él fundó la primera escuela de salvavidas y contribuyó a formar profesionales dedicados y responsables. Por eso para nosotros es tan significativo este nombre", señaló el funcionario.

Por último, le reiteró a la población que al momento de elegir un lugar para ir a refrescarse sea en uno de los balnearios habilitados.