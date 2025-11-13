Alquilaba viviendas para realizar orgías y la propietaria lo denunció por amenazas

La propietaria evalúa iniciar acciones civiles contra el exadministrador de sus propiedades. El hombre habría alquilado un garaje para encuentros íntimos.

Una vecina de Villa La Angostura denunció a su exadministrador, a quien había contratado durante más de una década, por amenazas y presunto manejo irregular de sus propiedades. Lo acusa además de subalquilar sin permiso y generar deudas millonarias.

Anabella Scarsi, la propietaria afectada, relató en diálogo con Diario Andino que el vínculo con el hombre ( identificado como L.T.F. ), comenzó hace más de doce años, cuando lo contrató para administrar dos propiedades situadas en la calle Los Maquis, en el barrio El Once. Según explicó, ambas partes mantenían un contrato de locación que rigió durante los últimos dos años y que actualmente se encuentra vencido.

La mujer, contó que viajó hace poco a Villa La Angostura para recuperar sus propiedades, pero el administrador se negó a entregarle las llaves. Al revisar los papeles, descubrió una deuda superior a tres millones de pesos en Rentas y otra de 170.000 en la Municipalidad. “El hombre debía pagar los impuestos y siempre decía que lo hacía, pero al verificarlo comprobé que nunca concretó esos pagos”, aseguró Scarsi.

Daños y objetos desaparecidos

Al ingresar a las propiedades, Scarsi se encontró con un panorama de abandono. Según relató, varias de las viviendas presentaban daños visibles y faltantes de objetos. Entre los elementos desaparecidos mencionó una heladera, un futón, una mesa ratona, lámparas y tulipas lumínicas, además de somieres nuevos que estaban tirados y en desuso.

A esta situación se sumó la falta total de mantenimiento del predio, tarea que —según el acuerdo— debía realizar el administrador. En este sentido, los arreglos postergados generaron nuevos gastos para la propietaria, quien tuvo que pagar de su bolsillo tareas de mantenimiento, retirar residuos forestales y reparar daños internos.

Los vecinos denunciaron fiestas sexuales en la propiedad

Sin embargo, el mayor impacto para la mujer llegó al escuchar los testimonios de los vecinos linderos, quienes aseguraron haber realizado varias denuncias por ruidos constantes y comportamientos inapropiados en el garaje de una de las viviendas. Según pudo saber, ese espacio habría sido subalquilado sin permiso para actividades que perturbaban la tranquilidad del barrio.

“Los vecinos radicaron varias denuncias porque en el garaje de una de las propiedades, se hacían orgias y generaban ruidos muy molestos. Luego me enteré que se subalquilaba ese garaje para esos fines”, señaló la propietaria.

ruidos molestos genérica

Ante esta situación, Scarsi sostiene que sufrió perjuicios tanto materiales como morales y que, por ello, evalúa iniciar acciones civiles contra el administrador y los garantes del contrato, además de la denuncia penal por amenazas e injurias que ya presentó ante la Policía.

Por otro lado, la damnificada recordó que el contrato estipulaba una multa de 100 pesos por cada día de atraso en la devolución del inmueble, además del pago mensual de 850 dólares correspondiente a la renovación y al alquiler. “Esa cláusula nunca se respetó”, sostuvo.

Qué establece la ley

Según la normativa vigente, la Ley de Arrendamientos Urbanos, indica que el subalquiler la autorización del propietario constituye una infracción contractual y habilita a rescindir el acuerdo de forma inmediata.

contrato de alquiler.png

Cuando a esta situación se suman amenazas o actos de coacción, interviene el Código Penal, que contempla penas de multa o prisión para quienes intimiden o perjudiquen a otra persona mediante violencia o amenazas.

Hasta el momento, el administrador denunciado no ha brindado declaraciones a los medios para dar su versión de los hechos.