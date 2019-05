Esta semana, una oficial con 14 años dentro de la Policía, junto con su abogado, Gustavo Lucero, recurrieron a LMN para contar la situación que padecen y lo absurdo e insólito del caso.

“A mediados de 2017 estaba en la Comisaría Tercera y comencé a sufrir acoso sexual, laboral y hostigamiento de parte de un subcomisario. Como consecuencia de esta violencia, yo sufrí daño psicológico, anímico y terminé en terapia”, relató la mujer cuya identidad protegemos porque el funcionamiento de la fuerza es tan perverso que atacan a quienes ventilan las cuestiones internas.

“Las primeras situaciones fueron de acoso sexual, yo le convidaba un mate y él me acariciaba la mano; cuando me saludaba aprovechaba exageradamente a pegar su cuerpo contra el mío, agarrarme de la cintura. Siempre tenía algo fuera de lugar para decirme que me generaba rechazo, asco e impotencia, sobre todo por el lugar que él ocupaba porque era mi superior”, detalló la oficial

“En una oportunidad, tomé valor y le dije que si me seguía faltando el respeto y humillando lo iba a denunciar con el jefe de la unidad, cosa que llevé a cabo. Se le ordenó que mantenga distancia conmigo. Esto fue peor porque empezó a humillarme aún más en mi condición de oficial y de mujer”, recordó.

Embed

“Quiero que mis superiores escuchen, nos valoren a las mujeres y no tengamos que pasar a mayores para que nos crean”. “Que sepan los superiores que estas cosas suceden dentro de la Policía y hay situaciones en que las mujeres nos callamos por miedo a que te apunten, te sancionen o te persigan”. dijo la mujer policía que contó su caso a LMN con reserva de su identidad.

“Para denigrarme les pedía las novedades a subalternos míos, que eso en Policía no corresponde. Hacía manifestaciones contra mi persona por mi condición de mujer y por el hecho de que yo no le seguía la corriente. Como no cesó en la hostilidad hacía mí, realicé la denuncia en Asuntos Internos de la Policía. Cuando comenzaron a llamar a declarar a los efectivos de la comisaría, él le dijo a uno de los agentes que se iba a encargar de hacerme echar”, detalló la mujer.

Asuntos Internos no separó del cargo al subcomisario para investigarlo y así evitar que contaminara los relatos de los efectivos que iban a tener que brindar declaración. Pero a la oficial la trasladaron a la comisaría de Parque Industrial.

Tras la denuncia por acoso sexual y hostigamiento, “a mí, Asuntos Internos me terminó imputando porque yo supuestamente le hablé de manera descortés cuando le dije que lo iba a denunciar por acosarme y hostigarme. Yo siento que todo esto es injusto”, aclaró la mujer.

Todo este proceso derivó en un tratamiento psicológico, “estuve dos meses y medio con un parte médico porque estuve noches sin poder dormir por la angustia que esto me generaba y hasta tuve padecimientos físicos”, contó.

En definitiva, le frenaron el ascenso por el certificado psicológico, pero al subcomisario lo premiaron con el rango de comisario.

70 mujeres policía consultaron por casos de acoso

Así lo informó la Red Nacional de Mujeres Policía que se ha formado recientemente y tiene referentes en 19 provincias del país. En su mayoría, las mujeres que consultan temen denunciar porque terminan siendo perseguidas por la misma estructura policial.

Embed

Lucero: “Denuncian y la estructura se les viene encima”

“Es lamentable esto que está sucediendo y es más común de lo que se conoce”, afirmó el abogado Gustavo Lucero, representante de la oficial que denunció a su superior por acoso sexual y hostigamiento.

“No hace falta ser abogado o policía, el sentido común nos dice que si una víctima se anima a poner en conocimiento estos hechos, ya es un gran paso. Y termina sucediendo que la estructura se le viene encima y de manera insólita ella termina imputada porque supuestamente se expresó de forma incorrecta a un superior que la estaba acosando”, explicó Lucero.

“Ella estaba en condiciones de ascenso y no se le otorgó porque tuvo un parte psicológico. Pero nadie se pregunta por qué tuvo el parte psicológico. Ahora vamos a instar al diálogo a nivel político porque en la Policía ya mostró su posición. De no haber una respuesta política tendremos que llegar a la justicia penal y civil”, concluyó el abogado.

148-provincial.jpg

LEÉ MÁS

Ya consultaron 70 mujeres policías por casos de acoso

Desestimaron la denuncia a un policía por abuso