¿Nannis quiere declarar a Caniggia "insano" para manejar su fortuna?

La primera en revelarlo fue Marina Calabró en el Diario de Mariana. “Mariana pidió la declaración de insanía de Claudio y su internación inmediata. Además, pidió la intervención del cuerpo médico forense para que determine el cuadro psiquiátrico de Caniggia”, contó la panelista.

“La jueza habría redactado una cautelar para mandar en el caso de que él no se presente espontáneamente a hacerse este análisis en el cuerpo médico forense. En ese caso, habría intervención del Same psiquiátrico, y en el caso de que él no se encontrara en el país, pedirían la intervención de Interpol para que llegue a la Argentina, comparezca y se preste a esta situación. En este contexto, ella pide la curatela para pasar a ser la administradora de todos sus bienes”, agregó.

En este sentido, minutos después, Carlos Monti reveló un documento en Pamela a la tarde. Se trata del pedido que ingresó al juzgado a cargo de la magistrada María Celia García Zubillafa, el cual está caratulado como “determinación de la capacidad”. Según explicó Monti, en ese texto Nannis afirmó: “El señor Claudio Paul Caniggia tiene un problema de adicción grave a sustancias psicoactivas, predominando el consumo de cocaína”.

Además, Mariana Nannis plasmó en esa misma causa sus denuncias de violencia de género contra Claudio Paul Caniggia: “Resulta importante destacar que durante los últimos años de convivencia con mi marido he sufrido abusos físicos y psicológicos, incluso he llegado al punto de perder un embarazo por los golpes que me propinó en una oportunidad. Dicho extremo se acreditará con la correspondiente epicrisis certificada y apostillada”.

Nannis denunció que Caniggia la golpeó y le hizo perder un embarazo