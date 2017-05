Murió el Rulo Sánchez

El Rulo había ingresado al hospital de Centenario luego de haber intentado robar en una vivienda y de ser golpeado brutalmente por los vecinos. Además, horas antes había chocado con su moto en Neuquén y había sido atendido en el Castro Rendón.

Finalmente, el temido delincuente, que ya había pasado 19 años preso por matar a una travesti, murió tras una agonía de dos semanas.

“Hoy puedo caminar tranquila. No tengo que pensar si él me está siguiendo. No se iba a quedar con la sangre en el ojo y en el momento menos esperado iba a actuar por venganza”. Paola Sánchez Hermana del Rulo

“Más allá de todo lo que hizo, no deja de ser mi hermano, hasta encontré sentimientos ocultos, pero igual me da impotencia todo el daño que causó tanto a mi familia como a la sociedad. Yo hubiera preferido mil veces que siguiera vivo y hacer justicia. Me provoca tristeza que el caso de mi papá haya quedado impune, que todo el esfuerzo que puse para que se esclarezca el caso, todo para nada. Yo le hice una promesa a mi papá de que iba a hacer todo lo posible para que lo que de verdad sucedió saliera a la luz, pero fue en vano”, se lamentó Paola.

“En este caso creo que fue Dios quien hizo justicia, si mi hermano hubiera seguido vivo y en libertad hubiese seguido haciendo daño a la gente. Yo hoy puedo caminar tranquila, sin correr riesgos. No tengo que pensar si él me está siguiendo porque no se iba a quedar con la sangre en el ojo, en el momento menos esperado iba a actuar por venganza”, concluyó.

Con sentimientos encontrados, Paola debe convivir hoy con el enojo porque el asesinato de su papá no fue resuelto y con la tranquilidad de que puede irse a dormir sin tener un ojo abierto, sin tener que esperar lo peor.