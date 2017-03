El nuevo frente de tormenta que llegó anoche a la región puso en alerta al Municipio. Ayer, el intendente Aníbal Tortoriello convocó a una reunión urgente de gabinete para coordinar las tareas y aseguró: “Estamos en guardia permanente”.

Las supertormentas arrancaron ayer. En Cipolletti cayó una gran cantidad de granizo y la lluvia fue intensa, por lo menos durante diez minutos. También hubo descargas eléctricas y vientos con ráfagas fuertes. El pronóstico de inestabilidad se extiende hasta mañana inclusive, con la expectativa de que hacia el jueves las condiciones meteorológicas vayan mejorando.

En diálogo con LM Cipolletti, el meteorólogo Fernando Frassetto, de la AIC, estimó que los períodos de precipitaciones más intensas se van a localizar hacia la tarde-noche de hoy y mañana, entre los 60 y 100 milímetros para los valles de Río Negro y Neuquén. “En Cipolletti se esperan esos valores, pero cada fenómeno es distinto y este frente de lluvia no es comparable a la tormenta anterior, es menor”, evaluó el especialista.

De todas maneras se espera que caigan 100 mm, lo que equivale más o menos a la mitad de agua que históricamente caía en todo un año. “Esto ya habla de una precipitación bastante importante. Lo bueno es que con la experiencia adquirida nos estamos alistando desde distintas áreas para responder a la demanda y ya encaramos una limpieza profunda de canales y otros conductos que está bastante avanzada, por lo que el riesgo de inundaciones disminuirá claramente”, sostuvo Tortoriello.

Por su parte, el titular de Protección Civil, Felipe Vallejos, se mantenía desde ayer en contacto con referentes de otras áreas, como Desarrollo Humano, Servicios y Obras Públicas para articular acciones en caso de activar el plan de emergencia para evacuar lluvias intensas.

Desde Acción Social se preparaban con nylons, leñas, frazadas, agua y otros recursos para responder a posibles contingencias, del mismo modo que en Servicios y Obras Públicas se ponían a disposición máquinas y vehículos. “No hay que alarmarse, hay que estar atentos”, dijo Vallejos, y recomendó tomar ciertos recaudos. Por ejemplo, que no saquen la basura fuera de horario ni la depositen en el piso, que se mantengan todos los conductos de la casa limpios, como canaletas, techos y otros desagotes, y no salir si no es sumamente necesario.

Además de la limpieza de los canales, personal de Servicios Públicos desobstruyó las bocas de tormenta, aunque estos trabajos se realizaron a pala. “No tenemos equipos especiales para hacerlos como los que tiene el DPA. Por eso planificamos la compra de una máquina”, contó Tortoriello.

Se viene abajo el cielo

Según la AIC, habrá lluvias intensas, tormentas eléctricas y granizo

La AIC informó que las precipitaciones en la región sur y este de Río Negro pueden superar los 100 mm durante apenas tres días. El área de cobertura alcanza las zonas de valles y meseta de la provincia de Neuquén, San Patricio del Chañar, Añelo, el Alto Valle, valles del río Negro, la costa atlántica y región centro-sur de Río Negro, meseta de Somoncura, sur de la provincia de Buenos Aires y este de Chubut. La persistencia y la intensidad de las precipitaciones pueden provocar aumentos de escorrentía de arroyos o activación de cauces secos de zonas de bardas y meseta en Neuquén, Río Negro y Chubut. Para hoy se espera que llueva durante todo el día, mientras que la temperatura máxima alcanzará los 28 grados centígrados. Por la noche, en tanto, aparecerán fuertes ráfagas de viento. Mañana la situación será aún peor, ya que las tormentas ganarán en intensidad y se espera la caída de granizo. El jueves seguirá inestable, aunque comenzará a despejarse.

Terminó la limpieza en Curri Lamuel

El Consorcio de Regantes terminó ayer con la tarea de limpiar el desagüe Curri Lamuel en su trayecto de 4500 metros de largo. De ahí las retroexcavadoras y camiones afectados sacaron de todo: basura, maleza, troncos, escombros y hasta lavarropas. “El P2 está limpio donde pudimos acceder. Hay un tramo de 2000 metros sin limpiar porque los vecinos no nos dejaron pasar. Hace seis meses pudimos hacerlo, hoy no porque volvieron a ocupar el camino de sirga con gallineros, criaderos de chanchos, letrinas, quintas, depósitos y alambrados”, contó Eduardo Artero, presidente del Consorcio.

El tramo en cuestión está entre Puente Madera y la desembocadura del P2, el que se transforma en un cuello de botella cuando son intensas y persistentes las precipitaciones. “Y eso no es culpa del Municipio o de Regantes, es por la gente, que no termina de entender que tienen que liberar el camino. Dos por tres se inundan, pero siguen en esa tozudez”, sostuvo.

Artero consideró que si el frente de tormenta que se espera no es grande, no habrá mayores problemas. Precisó, además, que por la limpieza del Curri Lamuel hicieron nada menos que 500 viajes y se dejó una banquina libre, con dos máquinas y tres camiones, al cabo de dos semanas de trabajo.

“Ahora falta que el P2 funcione bien”, agregó. Y en esa dirección anticipó que para fines de abril encararán el ensanchamiento del cauce donde desemboca. “El P2 era un drenaje que ahora se utiliza como depósito de basura, ese es el problema. Esto pasa porque la sociedad no colabora”, concluyó.