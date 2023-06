Municipales reclaman reapertura de paritarias, cláusula gatillo y ropa acorde

"Estamos esperando la reapertura de paritarias. La reunión iba a ser mañana jueves pero como nos adherimos al paro nacional pasó para el viernes. El intendente Di Tella había dicho que no iba a negociar pero tras la última movilización nuestra por calle Yrigoyen cambió de planes, afortunadamente", contó la Suárez.

"Necesitamos un aumento considerable", agregó la gremialista y advirtió que si bien en su momento se firmó un acuerdo por un incremento total y anual del "88 %", "dada la inflación y la situación de crisis del país no alcanza y es por eso que solicitamos una revisión de números", explicó a LM Cipolletti.

image.png

Otra de las exigencias que expondrá el gremio sobre la mesa es la "aplicación de una cláusula gatillo mensual", que debería activarse de inmediato si la inflación supera el porcentaje de aumento otorgado.

Por último, Suárez indicó que el tercer punto que ATE reclamará es la entrega de la "indumentaria correspondiente y acorde". Y fundamentó ese pedido. "Es que actualmente nos brindan ropa que no sirve, que no abriga, a las chicas de tránsito que andan en las motos le dieron botas de petroleros, talle de camperas chicas que no se condicen con el tamaño de quien las necesita. Pasan mucho frío. El sindicato va a acompañar la devolución de indumentaria", adelantó.