Milagro en la tragedia de la India: encontraron un sobreviviente en un asiento del avión

India avion.png

Las autoridades confirmaron la recuperación de 204 cuerpos, reportaron que 41 personas resultaron heridas y reciben atención médica. Sin embargo, en medio de esta devastación, un hombre fue encontrado con vida en el asiento 11A del avión.

El jefe de Policía de Ahmedabad, G.S. Malik, confirmó que el sobreviviente está internado y recibiendo tratamiento. Se trata de Vishwashkumar Ramesh, un hombre de 40 años con ciudadanía británica-india, que viajaba en clase económica.

Videos difundidos por medios locales mostraron al hombre caminando por la calle con heridas visibles y manchas de sangre en su ropa.

Sobreviviente en la tragedia de un vuelo en India.mp4

The Guardian detalló que el pasajero es un indio británico que vive en Londres desde hace 20 años y que fue a Ahmedabad a visitar familiares. “Confirmamos que hubo un sobreviviente, al que están curando en un hospital”, declaró a la agencia AFP, el secretario principal del departamento de salud del Estado de Guyarat, Dhananjay Dwivedi.

El pasajero contó que su hermano también se encontraba en la aeronave. “30 segundos después del despegue se escuchó un ruido fuerte y después el avión se estrelló. Pasó todo muy rápido”, dijo el sobreviviente a Hindustan Times.

“Cuando me levanté, había cuerpos a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí. Había restos del avión por todas partes. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”, sostuvo.

Los medios de India indicaron que el hombre les mostró su ticket aéreo, que detallaba su nombre y su asiento.

sobreviviente india.avif

Detalles del avión y el impacto en la comunidad

El Boeing 787-8 Dreamliner es un avión moderno, con capacidad para más de 250 pasajeros distribuidos en clase económica y business. En el vuelo accidentado viajaban 230 pasajeros, dos pilotos y 10 tripulantes. Entre ellos, había ciudadanos de distintas nacionalidades, con mayoría india y británica.

El impacto en la zona residencial fue devastador. Además de las víctimas en el avión, la caída provocó incendios y daños materiales en edificios y viviendas. La cola del avión quedó incrustada en una construcción, mientras los equipos de emergencia trabajaban para apagar los focos de fuego y asistir a los heridos.

Testigos presenciales relataron que la aeronave cayó abruptamente y generó columnas de humo negro visibles desde la distancia. El desastre movilizó a cientos de rescatistas que trabajan sin pausa en la remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes.

La respuesta de la aerolínea

Air India emitió un comunicado en el que confirmó que el vuelo estuvo involucrado en un accidente y expresó sus condolencias. El presidente de la compañía, Natarajan Chandrasekaran, informó que la empresa activó un centro de emergencia y un equipo para asistir a los familiares de las víctimas.

Avion india portada.jpg En el avión que se estrelló en India viajaban 169 ciudadanos indios, 53 británicos, 1 canadiense y 7 portugueses.

Por su parte, Boeing, fabricante del modelo siniestrado, expresó que está en contacto con Air India y listo para brindar apoyo. No se divulgaron aún detalles técnicos ni conclusiones sobre las causas del siniestro.

La Dirección General de Aviación Civil de India indicó que el avión emitió una señal de alerta justo antes de estrellarse. Entre las hipótesis preliminares se manejan fallas mecánicas o el impacto con aves. La investigación continúa abierta y es seguido con atención a nivel internacional.

El accidente representa la primera tragedia fatal para el modelo Boeing 787 Dreamliner, lo que genera incertidumbre en la industria y en los pasajeros. Las acciones de Boeing sufrieron una caída tras la noticia, lo que refleja el impacto del hecho en el mundo.