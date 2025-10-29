El horror en Río de Janeiro: filas de cadáveres en las calles y más de 120 muertos tras brutal operativo

Las calles de la ciudad brasileña amanecieron este miércoles en el espanto. Los cuerpos fueron trasladados hasta una plaza.

"Es una masacre", afirman las personas que se acercan hasta la plaza para tratar de reconocer a sus familiares entre los cadáveres. Tras un ataque policial, los narcotraficantes respondieron con disparos, barricadas y bombas largadas desde drones.

Según medios locales, la cifra de muertos llegó a los 123 en Río de Janeiro . Los cuerpos que están en las calles de la ciudad no figurarían en el balance oficial.

Tras el feroz operativo que realizó la policía en el C omplejo de la Penha , una de las mayores favelas de la zona norte de Río de Janeiro , los vecinos llevaron los cuerpos a una plaza.

cuerpos favela brasil

Los cadáveres eran transportados en la parte trasera de camionetas y los propios vecinos los retiraban antes de añadirlos a la fila, que ya contaba con decenas de muertos. De madrugada, alrededor de las 7:30, seguían llegando más cuerpos a la plaza.

Las calles de la ciudad brasileña amanecieron este miércoles en el espanto. Según la información oficial, hay 60 presuntos delincuentes muertos y cuatro policías fallecidos en la Penha y el Alemão. De igual manera, los vecinos de la zona revelan que el número es ampliamente mayor.

Las familias de las favelas, reconociendo los cadáveres

Los vecinos se acercaron a los fallecidos, levantando las sábanas y mantas que los cubrían para ver sus rostros y reconocerlos. Cerca, decenas de personas observaban la escena, señalando los cuerpos, mientras otras se secaban las lágrimas. En un momento dado, los residentes rezaron el Padrenuestro. Una familia se arrodilló junto a uno de los difuntos. "Nunca he visto nada igual", dijo un vecino.

Los habitantes de la favela informaron a los medios que todavía quedan muertos en las zonas altas de los barrios, lo cual aumenta la preocupación por una verdadera tragedia. El secretario de la Policía Militar, el coronel Marcelo de Menezes Nogueira, declaró al medio g1 que investigará la situación de los cuerpos recogidos por los vecinos.

El horror en Río de Janeiro: filas de cadáveres en las calles

"En 36 años de favela, pasando por varias operaciones y masacres, nunca vi nada parecido. Es algo nuevo. Brutal y violento en un nivel desconocido", comentó el activista Raull Santiago, uno de los que colaboró en el traslado al medio g1.

El operativo contra el narcotráfico más grande en Río de Janeiro

Este martes las autoridades desplegaron unos 2.500 policías en la mega operación para frenar la expansión del crimen organizado, que ha respondido a balazos e incluso con lanzamiento de granadas desde drones contra los agentes, según el secretario de Seguridad Pública de Río.

El Ministerio Público de Río, expuso que los complejos de Penha y de Alemão son estratégicos para el flujo de drogas y armas y albergan parte del proyecto de expansión del Comando Vermelho. Este grupo, abreviado como CV, es la mayor organización criminal de Brasil dedicada principalmente al narcotráfico, extorsión, robo, secuestro y sicariato fundada en 1979.

mapa rio de janeiro favela

La mayor masacre policial en Río de Janeiro hasta la fecha fue la de Jacarezinho en 2021, en la que fueron asesinadas 28 personas. Este nuevo récord se produce seis meses después de la conclusión del juicio por la Acción por Incumplimiento del Precepto Fundamental 635, conocida como la " ADPF de las Favelas ".

Todo ocurrió durante el cumplimiento de 51 órdenes de arresto contra sospechosos de tráfico de drogas que estarían en los complejos de Penha y Alemão, todos ellos vinculados a la facción criminal Comando Vermelho (CV).

Organismos internacionales y organizaciones civiles condenaron la operación. La ONU se mostró "horrorizada" y 30 entidades, incluida Amnistía Internacional, denunciaron que la acción pone a la ciudad "en un estado de terror".