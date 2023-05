Mujeres peronistas no le creen a Ávila Gross

En la unidad básica peronista "Cristina Fernández", no confían en la sinceridad política del dirigente justicialista Franco Ávila Gross, quien manifestó la necesidad de trabajar por un peronismo rionegrino unificado con vistas a las próximas elecciones nacionales. En el estamento partidario, integrado por mujeres militantes, consideran que Ávila Gross tendría que haber impulsado la unidad del peronismo en los recientes comicios provinciales y municipales y "no cortarse solo" aliándose con Juntos Somos Río Negro, con resultados que se consideran "negativos".

Al contrario que lo que ha expresado Ávila Gross, Pesan no consideró, ni mucho menos, que la colectora peronista de JSRN haya obtenido un resultado "contundente" en las pasadas elecciones. Al contrario, no dudó en calificarlo de "resultado negativo", por cuento se perderá la banca peronista que ocupará hasta diciembre Horacio Pierucci en el Deliberante y no se pudo conseguir legisladores por la lista sábana ni por el circuito Alto Valle Oeste.

Reflexionó, además, que una alianza jamás se debe buscar o ser planteada para alcanzar puestos que les permitan a algunos dirigentes conseguir una fuente laboral por un tiempo, ni que hablar cuando, con esa meta, ni siquiera se consigue cargo electivo alguno, con lo que el fracaso político es completo.

La dirigente sostuvo que en el partido Justicialista existen las instancias y estamentos adecuados para llevar adelante una discusión política seria y profunda y arribar, a partir de ellos, a los consensos que quiere el conjunto de la militancia para mejorar la realidad de la ciudad y la provincia. Enfatizó que "por supuesto" que los peronistas quieren un peronismo "unificado" para las elecciones nacionales, pero ese objetivo se debe lograr con un diálogo abierto a todos los sectores y respetando los planteos y estrategia que cada cual formule.