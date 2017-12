El jefe de la Subcomisaría 79, Gustavo Ruiz, informó que los vecinos solicitaron la presencia policial y una ambulancia. “Cuando llegamos, el joven estaba con vida y fue trasladado de urgencia al hospital con heridas graves. Pasadas las 4 nos informaron que había fallecido”, dijo el uniformado.

La investigación del hecho quedó a cargo del fiscal Martín Pezzetta. Ayer se le tomó declaración al dueño de la casa, pero no quedó detenido. Indicaron que no se encontraron indicios de una eventual pelea en el interior de la vivienda ni lesiones compatibles con un hecho de violencia anterior a la caída. De todas maneras, no descartan ninguna hipótesis. Por eso, la causa fue caratulada como muerte dudosa.

La familia del joven muerto apunta contra el amigo. Dicen que hay testigos que escucharon una discusión previa a la caída y creen que lo arrojaron al vacío.

Una de las hermanas habló con LM Cipolletti y contó que desconfían de la declaración del dueño de la casa, quien dijo que el joven se tiró por decisión propia. “Mi hermano no tenía motivos para suicidarse. Él trabajaba y con eso se pagaba sus estudios en un instituto. Estaba a punto de recibirse de técnico en Laboratorio. Estaba enamorado de su novia. No le pasaba nada extraño”, relató angustiada. Y agregó: “A mi hermano lo tiraron. Todos conocen a ese chico (al amigo) y saben que es conflictivo. Es conocido por vender drogas”.

Murió en el hospital

Según indicó el director del hospital, Carlos Lasry, el joven ingresó muy grave y murió pasadas las 4. “Cuando llegó tenía traumatismo severo de cráneo, muñecas y miembros inferiores. Cayó de un tercer piso, y cuando ingresó estaba prácticamente muerto”, expresó el médico.

El joven presentaba múltiples hemorragias, fracturas graves de cráneo y falleció a las 4:10. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Roca.