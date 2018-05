Milesi: "Hoy un aborto depende de dinero"

La legisladora de Juntos Somos Río Negro es desde hace años una referente a favor de los derechos de las mujeres, por lo que fue invitada a la Asociación Argentina de Actores para presentar e intercambiar puntos de vista y opiniones sobre la despenalización y legalización del aborto en el país, que se debate formalmente en el Congreso.

En la reunión, la parlamentaria cipoleña recalcó la importancia de afrontar el debate, en un contexto donde el colectivo de actrices plantó bandera a favor del tema frente a los medios de comunicación. “La decisión es política y el secreto es la persistencia”, consignó la dirigente cipoleña.

Río Negro tiene una ley de avanzada sobre aborto no punible, otorgando el derecho en casos puntuales. Sin embargo, en la práctica se presentan obstáculos y dificultades para su correcta aplicación. Es por esto que Milesi, autora de la norma, remarcó que en este momento está “trabajando para que no exista más en la ley la figura de objetores de conciencia”, y sentenció que muchos de sus colegas son “objetores en el ámbito público y no en el privado”.

Por otra parte, compartió estadísticas y números sobre mujeres que mueren por prácticas de abortos, al recordar que “hoy un aborto depende de dinero, de la posición económica de la persona, y va desde los 20 mil a los 100 mil pesos”, y expuso que reglamentar la ley a favor del derecho a decidir de las mujeres es “un proceso que hay que sostenerlo”.

“No estamos debatiendo aborto sí o aborto no, córranse de ese lugar en un debate, porque acá estamos hablando de despenalización, de derechos”. Marta Milesi. Legisladora rionegrina