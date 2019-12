"Lo que ahora hizo el ministro Ginés es adecuar la ILE al nuevo Código Civil. Esto beneficia a las mujeres y también a los médicos, porque viene a poner blanco sobre negro sobre todo en los casos de 13 a 14 años", dijo Milesi a LU19.

El nuevo Código "contempla la autonomía progresiva, que contempla que si un chico puede votar a los 16, está capacitado para resolver su propio cuerpo. Hasta los 12 años necesita ser acompañada por sus padres, pero desde los 13 tiene autonomía. Y esto ya era así, aunque no saliera el protocolo, porque lo contempla el Código".

Para Milesi, "lo importante de esto es que ahora se tiene que cumplir en todas las provincias, porque muchas no tienen ni resolución, ni protocolo, y el Ministerio fija las pautas. Y hay otras, como la nuestra, que tiene una ley, que también presentan problemas".

La ex legisladora cuestionó al ex presidente Mauricio Macri por vetar el protocolo antes de dejar el cargo. "Macri había puesto en discusión algo que no admite debate", manifestó. Y aclaró: "El protocolo no obliga a nadie (a abortar), solo organiza qué pasos deben darse en el sistema de salud".

Por otro lado, cuestionó que la guía coseche opiniones en contra similares a las que recibió el proyecto para el aborto legal. "Esto no tiene nada que ver con lo que se discutió en el Congreso. La interrupción legal está contemplada en el Código Penal desde 1921", concluyó.

La guía para los médicos

El protocolo de aborto no punible contempla la posibilidad de los médicos de ejercer la objeción de conciencia y solo se aplica en los casos ya permitidos por el Código Penal. “Este protocolo tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino”, explica la guía de acción médica que ya fue publicada en el Boletín Oficial.