Miles de estudiantes de la UNCo exigieron seguridad

“Sentimos que no nos cuida nadie. Esto lo sentimos hace mucho. No tenemos protección. Recién ahora empezó a pasar un patrullero, pero sabemos que no se mantendrá en el tiempo”, comentó Mariela, estudiante de Psicología.

Por lo general las cursadas en esa carrera son en horario nocturno y muchas comenzaron a pedir a familiares que las busquen por temor a que les ocurra algo en el camino. “Lo que le pasó a ella le pudo pasar a cualquiera. Acá viene gente de todo el Valle y son 300 metros sin luz entre Circunvalación y el edificio. Es la boca del lobo”, expresó Lilén, alumna de Ciencias de la Educación.

La movilización salió del predio Los Tordos cerca de las 11. Fueron casi 3 mil estudiantes que gritaron por seguridad durante su trayecto hasta el centro, y hablaban de lo ocurrido. Tenían miedo, y se organizaban para estar acompañadas.

cipo-p02-f01a-marcha-estudiantes-seguridad-unco.jpg

300 metros con poca luz hay entre Perón y la UNCo

En las puertas del Municipio la columna paró su marcha y esperaron la presencia de Tortoriello. En su representación bajó el secretario de Gobierno, Bruno Bordignon, para explicar que estaba en audiencias, pero las jóvenes se quedaron en la puerta y una hora después ingresaron al hall del edificio. “Si no baja, subimos nosotras”, gritaron. A los pocos minutos el jefe comunal se hizo presente y habló frente a una multitud sobre la calle Yrigoyen. “Comparto esta enorme preocupación que tienen todos ustedes. Como responsables del Municipio nos hacemos cargo y vemos qué hacer para que estas cosas no pasen nunca más. Estamos mejorando las condiciones de ingreso a la universidad, pero aún falta mucho”, expresó Tortoriello, quien prometió medidas.

Las estudiantes se organizan para no ir solas a la facultad por miedo a los ataques

La madre de una estudiante, que viajó desde Roca para participar del reclamo, dijo que no está tranquila hasta que su hija no le escribe avisando que ya se encuentra en casa, sana y salva. El crudo relato de la mujer provocó la emoción del jefe comunal, quien no pudo contener las lágrimas.

“Lloramos por la bronca que tenemos. No queremos un banco vacío. No queremos tener más miedo”, dijo una de las estudiantes que se sumó a la multitudinaria movilización.