“Por el invicto no estoy preocupada, porque peleé con la campeona del mundo y, además, me siento ganadora”, dijo La Tina.

“Cuando peleé por el título sudamericano me lesioné, tengo todavía un desgarro en el pectoral y así peleé, di batalla y todo para que el título se venga para acá”. Abril “La Tina” Vidal la boxeadora de 20 años, tras caer ante gabriels

Con lágrimas en los ojos, Vidal confesó que se subió al ring, lesionada: “Cuando peleé título sudamericano me lesioné, tengo todavía un desgarro en el pectoral y así peleé, di batalla y todo para que el título se venga para acá. Fue muy feo lo que me pasó, porque me robaron la pelea. Pero me siento más fuerte que nunca y voy a seguir”.

“Queremos la revancha en cualquier parte del mundo, estamos decididos a que sea en suelo neutral o en Argentina. Hay una promesa de pelear la revancha, pero también nos ofrecieron en las 147 libras (welter), una categoría más baja, para que Abril comience a trabajar en Estados Unidos”, anunció Escobar.