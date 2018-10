"Mc Vegano" neuquino se expande en todo el país

Se trata de Oh My Veggie, que ya tiene dos sucursales en la capital neuquina y que llegó a La Plata y a Córdoba, mientras que próximamente también pisará suelo pampeano.

Damián Chacón es el dueño de la marca. El cordobés, de 33 años, llegó a la ciudad hace un año y medio para formar una familia con Laura, su novia neuquina. Curtido en el negocio de las dietéticas, tras doce temporadas al frente de su propio comercio en La Plata, se animó a comenzar con este emprendimiento que fusiona la cocina vegetariana/vegana con la venta de artículos elaborados a través de procesos naturales.

“Cuando llegué a Neuquén, me sentí a gusto en todo sentido. Puse el primer negocio en Alberdi 110 y comencé a trabajar con una consultora para poder cumplir mi sueño de franquiciar la marca. Al poco tiempo surgió la posibilidad de venderla a La Plata”, contó el joven emprendedor.

Además, la marca Oh My Veggie ya cuenta con dos sucursales en la ciudad –con proyección de una tercera-, una en Córdoba y próximamente inaugurará otra más en Santa Rosa, La Pampa.

“Nos escriben de todas partes del país. No dejo de sorprenderme por el interés que despertó en otras provincias”, aseguró Chacón.

La filosofía de la franquicia es que los clientes tengan una grata experiencia, con buena atención y productos de calidad. “Prestamos mucha atención a los detalles y consideramos que la parte humana es fundamental. Si quieren un producto que no tenemos, nuestra obligación es tratar de conseguirlo”, sostuvo. En tanto, la estética del lugar es fresca y hace referencia a la naturaleza, con paredes verdes y plantas por todo el local.

“Cuando vine a conocer la tierra de mi novia me enamoré, porque Neuquén es hermoso para iniciar una familia, para todo. Volví a La Plata y no dudé en vender todo”, dijo Damián Chacón, dueño del local de comida saludable Oh My Veggie

Chacón comentó que la clientela es heterogénea. Es que no sólo reciben a personas que quieren cuidarse, sino también a gente que tiene determinadas patologías (diabetes, celiaquía, hipertensión) y debe consumir productos específicos que no se consiguen fácilmente en otros comercios.

“Está bueno que si viene alguien que no es vegano tenga la opción de comer lo que le gusta, por eso tenemos tostados y ensaladas con pollo y queso. De cualquier manera, tratamos de sacarle el prejuicio a la gente de que lo sano es feo”, manifestó Chacón.

En tanto, recientemente incorporaron productos de cosmética para personas veganas, que no fueron testeados en animales y son biodegradables, es decir menos dañinos para el mediambiente. Así, amplía el abanico de ofertas naturales.

La comida saludable empieza a ser negocio en la región por una nueva filosofía de vida.

Capacitación, productos y diseño

El modelo de franquicia Oh My Veggie contempla una serie de capacitaciones para el personal, ayuda con el diseño del local y la ubicación, y brindan las mecánicas de pedidos y control de la mercadería. En tanto, proyectan tener una serie de productos propios para vender en todas las sucursales del país. “Por el momento, sólo tenemos unos brownies de una productora cordobesa y mermeladas de Plottier”, contó Chacón. Indicó que hay algunos detalles estéticos que se pueden cambiar, pero otros no. “Detrás del mostrador tiene que estar sí o sí el azulejo biselado negro con las letras en neón fucsia”, precisó.

“Les damos el manual operativo, que incluye desde las técnicas de venta hasta cómo recibir y controlar un pedido, así como también a los proveedores autorizados. La idea es que tengamos la misma impronta en todos lados”, concluyó el empresario.