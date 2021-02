Mataron a su perro con el auto y la amenazaron

Un hombre del barrio Costa Norte pasó con su auto a toda velocidad y atropelló al perro de su vecina, causándole la muerte. Belén, su dueña, estaba en la vereda con su mascota cuando lo vio venir. Y no fue un accidente. "Me quería chocar y pisó a mi perro, reventándolo por dentro", sostuvo.

"Nos quedamos sin Firulai, como le pusieron mis hijos", se lamentó.

En dialogo con LMCipolletti, contó que el perro tenía apenas 2 años. Compañero, chiquitito pero muy guardián. "Tengo mucho dolor en mi corazón porque el perrito era un integrante más de la familia. Dormía con nosotros. Comía en la mesa. A este animalito sólo le faltaba hablar", expresó, al borde de las lágrimas.

Perrito asesinado 02 WEB.png

Advirtió que los agresores "piensan que le hicieron daño a una persona, pero dejaron sufriendo a tres nenes, y con un dolor inmenso. Ellos lo amaban".

En medio del dolor, agradeció a Dios que su marido y sus hijos se encuentren bien. Pero ella confesó que está con mucho miedo porque hace un tiempo largo que recibe amenazas. Ahora le mataron el perro, pero ese día mismo día y en horas de la tarde, cuando tomaba mates con su pareja, volvieron a amedrentarla.

Una mujer se paró frente a su casa, exhibiéndoles una faca en la cintura, y les dijo: "Los vamos a quemar...se van a tener que ir del barrio".

Los agresores fueron identificados como vecinos conflictivos que meten miedo en el barrio. Con bastante frecuencia, protagonizarían fiestas clandestinas donde corre el alcohol y la droga. "Yo vivo con mucho miedo, y ahora tengo un dolor muy grande en mi corazón por el perrito que me mataron. Fue una gran historia de amor que terminó en desgracia", agregó.

Perrito asesinad0 03 final.png

Los problemas con estos vecinos comenzaron para Belén en agosto del año pasado, cuando el hombre que le pasó por encima a su perro con el auto irrumpió en su casa. "Yo estaba sola. Me golpeó, me sacó dos dientes y con un palo me dejó 9 puntos en la ceja derecha", relató.

Por ese hecho, radicó la denuncia y la Policía realizó rondines en su casa hasta diciembre de 2020. "Puedo decir que producto de mi denuncia este hombre está procesado y parece que va a ir a juicio", afirmó.

Desde entonces, los problemas no han cesado para Belén y su familia. Advirtió, además, que estos vecinos son cada vez más agresivos y teme por su vida, la de su marido y sus hijos. "Mucho daño nos hicieron", acotó.

Cree, además, en todas sus amenazas porque ya las pasó varias veces. "Pido justicia por mi perrito", expresó. Y una prohibición de acercamiento hacia su persona, su familia y su casa.