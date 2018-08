La casa de estudios declaró asueto académico y administrativo para hoy con el objetivo de movilizar a toda la comunidad educativa.

Los consejeros de ambas facultades aprobaron por unanimidad el temario propuesto por el Consejo Superior de la UNCo, es decir la solicitud por el efectivo cumplimiento del presupuesto 2018, la adhesión al reclamo de los docentes universitarios por la mejora salarial y exigir un adecuado presupuesto 2019 acorde a las necesidades del Sistema Universitario Nacional.

En la sesión también se votó a favor de una declaración para impulsar la separación de la Iglesia del Estado y que los fondos que hoy se destinan a la Iglesia sean derivados a la educación.

También participó el rector de la UNCo, licenciado Gustavo Crisafulli, quien realizó un resumen de cómo está afectado el ahogo presupuestario a la Universidad, planteó que “en lo que va del año el gobierno nacional no convocó a paritarias y que los salarios de docentes y no docentes han quedado muy retrasados con respecto a la inflación”. Finalmente, remarcó que “el recorte en la obra pública educativa afecta directamente a la Universidad del Comahue porque no se van a construir los edificios de la Facultad de Lenguas en el campus de Roca ni el de la Facultad de Ciencias del Ambiente en Neuquén”.

La diputada nacional, María Emilia Soria, planteó que “esto era lo que faltaba, faltaba organización, faltaba que nos juntemos todos los sectores, hoy nos convoca la Universidad del Comahue y el justo reclamo de sus docentes, no docentes y estudiantes, pero también estuvieron trabajadores, los jubilados autoconvocados, sesionaron en la calle, celebro estos reclamos”.

Sobre el trabajo legislativo en la materia, recordó que presentó “en el Congreso hace dos meses un proyecto de declaración de Emergencia Presupuestaria para la Universidades Públicas por incumplimiento de la ley de Presupuesto” y anticipó que ingresó “otro proyecto para blindar las partidas de Educación y Salud Pública aprobadas en el presupuesto, vamos a proponer la modificación de la ley de Administración Financiera, para que no puedan no ejecutarlo y para que no puedan quitarle a las partidas de Salud y Educación para darle otro destino, como pago de servicio de deuda”, reclamó.