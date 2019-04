Martín trató de "patoteros" a los militantes del gremio ATE Río Negro

El referente de Cambiemos expresó que esta gestión heredó cerca de 700 personas contratadas a término, mantuvo esos contratos y evaluó el desempeño para ver si se los renovaba. “En todo el país se decidió no renovarle a cinco personas, una de ellas en Cipolletti, por no cumplir con el trabajo que tenían que hacer. Veníamos trabajando bien con el gremio de Anses, hasta que ATE Río Negro desató todo este caos por una persona que no hacía bien su trabajo”, criticó.

El candidato a legislador reveló que el mismo grupo sindical “hoy volvió a tomar la delegación de Desarrollo Social en Roca por enésima vez”, considerando que “da mucha bronca porque a estas oficinas concurre gente muy vulnerable, jubilados, pensionados, personas que necesitan un plan social”.

“Nosotros estamos del lado de la ley, del orden, de un Estado presente y trabajando por los vecinos que lo necesitan. Por eso apelamos a todos los recursos necesarios para cumplir con nuestro trabajo. En cambio, hay sectores que se cagan en la gente para hacer política”, enfatizó, pidiendo que “esto se tenga en cuenta a la hora de votar”.

Por otra parte, pidió que “la Justicia actúe en estos casos, sin perder de vista que por hechos similares tanto Aguiar como otros sindicalistas están bajo probation”.