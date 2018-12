Las víctimas del hecho destacaron que en el lugar hay patrullajes y que, cada tanto, los bicipolicías recorren las calles.

Según el relato de Encarnación y Rubén, el delincuente ingresó por uno de los portones que da a calle Viedma y la sorprendió en el interior de la casa. Sin demorarse, empezó a maniatarla y a exigirle que le dijera donde había dinero. “La plata, la plata”, le insistió más de una vez. Aunque no exhibió armas, la atemorizó asegurándole: “Dame la plata porque tengo cuatro tipos a la vuelta que vienen y te matan”.

“Yo estaba en la vereda, en la esquina, regando las plantas y no lo vi cuando entró a la casa por el portón. La ató toda (a Encarnación) y la cinta le quedó pegada al pelo”. Rubén compañero de encarnación desde hace 58 años. “Me tiró enseguida al piso y empezó a decirme que le diera la plata. Le expliqué que no teníamos y que se llevara lo que quisiera pero que no nos hiciera daño”. Encarnación Vecina damnificada por el violento asalto

Finalmente, con Encarnación tirada en el piso, el delincuente se apoderó de varias alhajas y huyó. Como pudo, la abuela se incorporó y fue vista por una mujer que pasaba por la vereda; ahí recién Rubén, quien se moviliza con un andador, se enteró de lo sucedido y pudo auxiliarla. Minutos después, contaban la pesadilla a la Policía.