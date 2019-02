Un conductor fue condenado a indemnizar a la víctima del accidente y el seguro no lo cubrió por conducir sin el permiso correspondiente.

Un conductor tendrá que pagar una indemnización de 2.446.993 pesos por manejar sin el carnet y chocar a un motociclista. El seguro no lo cubrió por no tener permiso para conducir y la Justicia lo condenó. El fallo no está firme, por lo que podrá apelar.