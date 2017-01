Madre pide que salven a su hija perdida por las drogas

Una madre desesperada pide a la Justicia que internen a su hija porque su adicción a las drogas la tiene cada vez peor. La mujer teme por su integridad física y la de su nieto de dos años, a quien tiene a su cargo. “Está en un momento en el que consume y mezcla cualquier cosa. Está perdida y quiero recuperarla”, indicó Rosa a LM Cipolletti.

Luego de no encontrar respuestas en el Juzgado de Familia, la mujer decidió acudir a la prensa para visibilizar su situación. “Mi hija comenzó a consumir drogas a los 14 años y hoy, con 26, ya está perdida. Hace 12 años que estoy golpeando puertas para que alguien me ayude a salvarla, pero nadie me da respuestas. El Estado tiene la obligación de recuperarla, porque se trata de un problema de salud”, relató la madre, empapada en llanto.

Rosa asegura que la única solución para ella es “que la internen por la fuerza y con orden judicial”. Sin embargo, dice que la Justicia le rechazó tal posibilidad. “Me lo niegan, desde el Juzgado lo único que me ofrecen es una prohibición de acercamiento, pero eso no es lo que necesito porque no la quiero dejar en la calle. Hace más de una semana que se fue de casa y no sé dónde está parando. El domingo llegó a casa y me desconocía totalmente, incluso a su bebé de dos años”, contó la mujer.

La mamá, desesperada, recordó que la última vez que vio a su hija hablaba incoherencias, decía que la estaban buscando para matarla y hasta se robó un celular. “Yo vivo con otra hija que tiene tres chicos y tengo a cargo a su hijo de dos años. Tengo miedo de que nos haga algo porque está muy agresiva. Quiero recuperarla, no quiero que termine en un cajón. Es una bomba de tiempo”, explicó Rosa.

En varias oportunidades se le indicó un tratamiento ambulatorio desde el servicio de Salud Mental del hospital, pero no dio resultados. “Le dan clonazepam y las ingiere todas juntas mezcladas con alcohol. Ella necesita desintoxicarse y atención médica las 24 horas para estar lúcida. El Estado me ha abandonado hace años y no me queda más que esperar a que me la traigan en un cajón”, expresó.

La chica consume todo tipo de sustancias, entre las que destacó pastillas y cocaína. “Yo tengo un comercio y lo tuve que cerrar porque me lo robaba constantemente. La última vez me rompió los vidrios para sacar las cosas y me desvalijó un departamento entero. Ya no sé qué más hacer”, lamentó la mujer.