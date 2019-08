Macri: "Me hago cargo de lo que está pasando"

"Los argentinos estamos viviendo a partir del resultados de las PASO un clima de incertidumbre y angustia, con consecuencias económicas. Unas PASO mal diseñadas, que es la encuesta más caras de todas, que nos llevaron a esta crisis, donde muchos argentinos expresaron en su voto el cansancio de remar contra la corriente, en especial del último año y medio que fue muy duro", agregó.

"Tengo la responsabilidad de liderar este país hasta que logre la calma y podamos tener las certezas que en esta coyuntura no tenemos. Mis intenciones no son egoístas, son pensada más allá de cualquier especulación personal, están pensando en el bien de todos", dijo Macri.

El presidente reiteró que cuando asumió Lacunza le pidió que esta crisis no afecte más a los argentinos, para que no haga sufrir más a los argentinos que sienten que no tiene más espaldas para resistir esto. "Estamos enfocados en reducir el impacto de la inflación y la incertidumbre que genera esta situación", añadió.

"Ayer el ministro planteó medidas para reducir este riesgo, nos hicimos cargo de la deuda para reducir el impacto. Vamos a volver a las calles sin especular, sin patear los problemas para adelante, escuchamos a los propios y a la oposición, es fundamental encontrar acuerdo entre todos, tenemos 59 días hasta las elecciones y que transcurran de la mejor manera pero no es responsabilidad de un solo partido sino de todos", reforzó el mandatario.

"De mi parte está el compromiso en dialogar con todos los que haga falta para haya paz, no siempre es fácil pero es obvio que cuando más grande sea la voluntad de generar acuerdo más calma vamos a llevar a los argentinos", agregó y concluyó: "Estoy acá para dar pelea por el futuro que nos merecemos".

