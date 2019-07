Maciel: un atentado mortal que pasó a la impunidad

El hecho se hizo conocido como “el atentado a la Escuela de Cadetes cipoleña”, aunque las únicas víctimas fueron Maciel y su familia, que desanduvo sin descanso los pasillos tribunalicios de las justicias ordinaria y federal pero nunca recibió una respuesta concreta sobre los asesinos del hombre que formaba parte del servicio de limpieza urbana. “Lo tomaron como que no era nadie pero era una persona, ¿qué valor le dan a la vida? Me partieron el alma cuando me dijeron que cerraron la causa”, se quejó oportunamente Mariana, una de sus hijas.