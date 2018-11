“Soy media obsesiva con esas cosas. Salvo que este en una emergencia, no uso baños si no es el de mi casa. Soy media asquerosa con eso. Hago de parada o a veces en vasitos”, contó Luli. En ese momento, el anfitrión le preguntó si tenía una asistente que siempre tenía vasos disponibles para una emergencia. “Cuando estamos en lugares que no hay baños o los baños no están muy limpios, ella está con unos vasitos de plástico, que después de usarlos no sé a donde se los lleva. Los debe tirar. Ella es una amiga muy de confianza”, exclamó.

Embed Un asistente lleva un vaso para que Luciana Salazar haga pis y después lo tira...#PodemosHablar pic.twitter.com/0ZeFzn8rYO — pao (@PaoPiza) 11 de noviembre de 2018

Embed en PH (podemos hablar) el conductor hizo una pregunta "¿quienes no pueden ir al baño fuera de su casa?" dio paso al frente Luciana Salazar y su respuesta fue que orina en un VASO PLÁSTICO y tiene una asistente especialmente para que se lo tire. IMPACTADA!!!! — n a t a l i a (@NatttiAguero) 11 de noviembre de 2018

Embed Cancelen #LaNocheDeLosMuseos y vamos con la semana del vaso.



Pasamos de la burrada de Barreto al vaso de meo de Luciana Salazar en #PodemosHablar sin escalas — hernoxxx (@hernavn) 11 de noviembre de 2018

“En PH el conductor hizo una pregunta "¿quienes no pueden ir al baño fuera de su casa?" dio paso al frente Luciana Salazar y su respuesta fue que orina en un VASO PLÁSTICO y tiene una asistente especialmente para que se lo tire. IMPACTADA!!!!”; “Luciana Salazar no podes ser más basura, hace pis en un vaso y se lo da a una amiga para que se lo tire???!!! Lo cuenta como gracioso?? Es muy mierda esta mujer”; “Pasamos de la burrada de Barreto al vaso de meo de Luciana Salazar en #PodemosHablar sin escalas” y “Que asquerosa Luciana Salazar qué le da el vaso con pis a la amiga!!! Si no es bioquímica la amiga...es una desubicada”, escribieron los usuarios de Twitter, sorprendidos por las palabras de Salazar.

Embed Que miedo la cara de Luciana Salazar — Micaela (@micasanmi) 11 de noviembre de 2018

Más tarde, y luego de varios primeros planos de Luli, los tuiteros manifestaron que su rostro se veía muy extraño y no dudaron en dedicarle algunos memes. “Vieron lo que es Luciana Salazar?? Le hacen zoom y se le ve el MADE IN CHINA del plástico que tiene en la cara”; “Que miedo la cara de Luciana Salazar”; “Cada vez más hecha mierda Luciana Salazar... Ahora además de la cara plástica, parece como si tuviera 50 años....#PodemosHablar” y “Quién es el hijo de puta del cirujano de Luciana Salazar, puede un profesional(? Arruinar tanto una cara?”, fueron algunos de los comentarios que circularon en las redes.

